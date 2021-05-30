Yeşilova antrenmanlara başlıyor

İsmet KARAOSMAN

Süper Lig ekibi Merit Alsancak Yeşilova yeni futbol sezonununilk antrenmanını Pazartesi günü yapacak.

İlk antrenmanını Alsancak Belediyesi koşu parkurunda yapacak olan Merit Alsancak Yeşilova daha sonraki antrenmanlarını Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadında gerçekleştirecek. Haziran ayı itibarı ile haftada 3 antrenmanla hazırlıklarına devam edecek olan Merit Alsancak Yeşilova, Temmuz ayındaki hazırlık döneminde antrenman sayısını artıracak.

Teknik direktör Şenol Canbulat, 2 periyotlu kamp programı da planlarken, takım çalışmalarını resmi maçlara kadar devam ettirecek.

