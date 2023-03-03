Masa Tenisinde heyecan Büyük Erkekler Ligi’yle sürecek

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyon, etkinliklerine her Cumartesi günü olduğu gibi bugün de devam edecek.

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, geçtiğimiz hafta Büyük Erkekler Ligi’nin ikinci devresine başlangıç yapmıştı. 8, 9 ve 10'uncu ayakların yapıldığı lig müsabakaların ardından bu Cumartesi de 11 ve 12'inci ayak maçları yapılacak.

Karşılaşmalar sabah saat 10.00’da Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Spor Salonu’nda başlayacak.

Geçtiğimiz hafta oynanan maçlarda Arucad Anka Spor Derneği, Küçük Kaymaklı ve Lefke Avrupa Üniversitesi, tüm karşılaşmalarını kazanmıştı.



