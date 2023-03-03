Cimnastik Arama Kurtarma eğitimlere başladı

KKTC Cimnastik Federasyonu, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ile işbirliği içerisinde arama – kurtarma ekibi kurdu.
Cimnastik Arama Kurtarma (CAK) ekibinde yer alanlar ilk eğitimini aldı. Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığında yapılan eğitime yoğun bir katılım oldu. Çoğunluğunu cimnastikantrenörlerinin oluşturduğu CAK ekibine, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı görevlilerinin vereceği eğitimler devam edecek.
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