Masa Tenisinde Büyük Erkekler Ligi başladı

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu,10 Aralık Cumartesi günü Büyük Erkekler Ligi'ni resmen başlattı.

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, turnuvalarına her hafta olduğu gibi bu hafta da devam etti.

Federasyon, 10 Aralık Cumartesi günü federasyon salonunda Büyük Erkekler Ligi'ni başlattı.

Karşılaşmalar saat 10.00’da federasyon salonunda başladı ve zevkli müsabakalar oynandı.

Büyük Erkekler Ligi'nde Girne Amerikan Üniversitesi, ARUCAD Anka Spor Derneği, Bekiroğulları Masa Tenisi Alt Yapı Derneği, Lefke Avrupa Üniversitesi, Sütlüce, Küçük Kaymaklı ve Akdeniz Spor Birliği takımları mücadele etti.

Oynanan karşılaşmalar sonunda sonuçlar şu şekilde oluştu;

1. Ayak Sonuçları

ARUCAD Anka Spor Derneği 4-0 GAÜ

Küçük Kaymaklı 4-1 Sütlüce

Bekiroğulları 4-3 Akdeniz Spor Birliği



2. Ayak Sonuçları

LAÜ 4-0 GAÜ

ARUCAD Anka Spor Derneği 4-1 Sütlüce

Küçük Kaymaklı 4-2 Akdeniz Spor Birliği



3. Ayak Sonuçları

LAÜ 4-1 Sütlüce

ARUCAD Anka Spor Derneği 4-0 Akdeniz Spor Birliği

Küçük Kaymaklı 4-0 Bekiroğulları

