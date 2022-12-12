Masa Tenisinde Büyük Erkekler Ligi başladı

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu,10 Aralık Cumartesi günü Büyük Erkekler Ligi'ni resmen başlattı.
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, turnuvalarına her hafta olduğu gibi bu hafta da devam etti.
Federasyon, 10 Aralık Cumartesi günü federasyon salonunda Büyük Erkekler Ligi'ni başlattı.
Karşılaşmalar saat 10.00’da federasyon salonunda başladı ve zevkli müsabakalar oynandı.
Büyük Erkekler Ligi'nde Girne Amerikan Üniversitesi, ARUCAD Anka Spor Derneği, Bekiroğulları Masa Tenisi Alt Yapı Derneği, Lefke Avrupa Üniversitesi, Sütlüce, Küçük Kaymaklı ve Akdeniz Spor Birliği takımları mücadele etti.
Oynanan karşılaşmalar sonunda sonuçlar şu şekilde oluştu;
1. Ayak Sonuçları
ARUCAD Anka Spor Derneği 4-0 GAÜ
Küçük Kaymaklı 4-1 Sütlüce
Bekiroğulları 4-3 Akdeniz Spor Birliği
2. Ayak Sonuçları
LAÜ 4-0 GAÜ
ARUCAD Anka Spor Derneği 4-1 Sütlüce
Küçük Kaymaklı 4-2 Akdeniz Spor Birliği
3. Ayak Sonuçları
LAÜ 4-1 Sütlüce
ARUCAD Anka Spor Derneği 4-0 Akdeniz Spor Birliği
Küçük Kaymaklı 4-0 Bekiroğulları
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