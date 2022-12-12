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Atletizmde beş isim Türkiye salon barajını geçti

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U14, U16, U18, U20 ve Büyükler kategorilerinde düzenlenen yarışta Türkiye barajını geçen isimlerErdinç İnçay,Ramadan Coşkun, Aslıhan Kandil, Ecem Nehir Çelik ve Gürsu Gülerler oldu

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Atletizmde beş isim Türkiye salon barajını geçti
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KKTC Atletizm Federasyonu tarafından Cuma günü gerçekleştirilen Türkiye Salon Seçme Yarışı’ndabranşlarında beş atlet Türkiye barajını geçti.
Atatürk Stadı’nda U14, U16, U18, U20 ve Büyükler kategorilerinde düzenlenen yarışta Türkiye barajını geçen isimler belirlendi. U14 erkekler kategorisinde Erdinç İnçay, yüksek atlamada 1.45’lik derecesi ile barajı geçti. U16 erkekler kategorisinde uzun atlamada 5.62’lik derecesi ile barajı geçen bir diğer isim Ramadan Coşkun oldu. U18 kızlar kategorisinde Aslıhan Kandil, 100 metrede 8.33 ve 200 metrede 26.63’lük dereceleri ile iki branşta baraj geçerken, yine aynı kategoride Ecem Nehir Çelik uzun atlama branşında 5.31’lik derecesi ile barajı geçti. U18 erkekler kategorisinde ise Gürsu Gülerler 60 metre engelli branşında 8.88’lik derecesi ile barajı geçme başarısı gösteren bir diğer atlet oldu.
 
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