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Masa Tenisi'nde İbrahim ve Özüm şampiyon

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Masa Tenisi'nde İbrahim ve Özüm şampiyon
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Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, etkinliklerine devam ediyor. Federasyon, Cumartesi günü ferdi büyükler klasman turnuvası düzenledi. Erkeklerde Arucad Anka Spor Derneği’nden İbrahim Pekdoğan, kadınlarda ise Girne Amerikan Üniversitesi’nden Özüm Özel şampiyonluğa ulaştı.
Masa Tenisi Federasyonu Spor Salonunda gerçekleştirilen turnuva sabah saat 10.00’da başladı ve birçok zevkli mücadeleye sahne oldu. Karşılaşmalar sonrasında sıralama şu şekilde oluştu;
Büyük Erkekler
1.İbrahim Pekdoğan (ARUCAD Anka Spor Derneği)
2.Cemal Kara (ARUCAD Anka Spor Derneği)
3.Ercem Ruhluel (ARUCAD Anka Spor Derneği)
3.Vehbi Zeki Serter (ARUCAD Anka Spor Derneği)
Büyük Kadınlar
1.Özüm Özel (GAÜ)
2.Liva Çevik (GAÜ)
3.Ayşe Çubukçu (ARUCAD Anka Spor Derneği)
3.Duru Barutçuzade (ARUCAD Anka Spor Derneği)
 
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