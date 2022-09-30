Icardi, Adana Demirspor maçında yok

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da kamp kadrosu açıklandı. Sarı-kırmızılılarda hafif sakatlıkları bulunan Mauro Icardi ve Yusuf Demir ile Mathias Ross kamp kadrosunda yer almadı

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılarda hafif sakatlıkları bulunan MauroIcardi ve Yusuf Demir ile MathiasRoss kamp kadrosunda yer almadı.

Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor;

FernandoMuslera, LéoDubois, Patrick Van Aanholt, LucasTorreira, FredrikMidtsjø, Kerem Aktürkoğlu, Haris Seferovic, DriesMertens, Yunus Akgün, BafétimbiGomis, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, MilotRashica, SergioOliveira, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Juan Mata, Hamza Akman, Metehan Baltacı, SachaBoey

Yeni Adana Stadyumu’nda 1 Ekim Cumartesi günü oynanacak olan mücadele saat 20.00’de başlayacak.

