Masa Tenisi Federasyonu’ndan uluslararası atılım

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu’na bağlı 4 genç sporcumuz, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu ev sahipliğinde Türk Devleti Teşkilatları’na bağlı üye ülkelerin yer alacağı uluslararası kampta eğitim alacak.

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, genç sporcuların gelişimi açısından önemli bir atılım yaptı. Mustafa Bekiroğulları başkanlığındaki federasyon, 4 sporcuyu Türkiye Masa Tenisi Federasyonu ev sahipliğinde Türk Devleti Teşkilatları’na bağlı üye ülkelerin yer alacağı uluslararası kampta eğitim almaya gönderdi.

GAÜ sporcusu Özüm Özel, Arucad Anka Spor Derneği sporcusu Ecem Önder ve Lefke Avrupa Üniversitesi sporcuları Ali İleri ile Tuğra Soyer bu sabah ülkemizden ayrılarak uluslararası kampa katıldı. 1 hafta boyunca Balıkesir’de eğitim alacak olan sporcularımız, 18 Nisan’da adaya geri dönüş yapacak.

