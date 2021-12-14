KTSYD Masterler Kupası tamamlandı

KTSYD 2021 Masterler Kupası büyük çekişmeye sahne olan final karşılaşmaları ile tamamlanırken, düzenlenen törenle dereceye giren sporculara kupaları takdim edildi

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) işbirliğinde düzenlenen KTSYD 2021 Masterler Kupası 13 Aralık Pazartesi günü oynanan finallerle tamamlandı.

KKTF kortlarında 7 Aralık Salı günü başlayan, 8 ve 9 Aralık tarihlerinde oynanması planlanan müsabakaların olumsuz hava koşulları ile yapılamadığı turnuvada 10 ve 11 Aralık günü oynanan müsabakaların ardından final karşılaşmaları 13 Aralık’ta yapıldı.

Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen ve büyük ilgi gören organizasyonun final karşılaşmaları büyük çekişmeye sahne oldu. 12-14-16 ve 13+ Büyükler kategorilerinde kadınlar ve erkekler olmak üzere düzenlenen organizasyonun final maçlarının ardından düzenlenen törenle dereceye giren sporculara kupaları takdim edildi.

Kupalar tören öncesinde birer konuşma yapan KTSYD Başkanı Burhan Gürkan, KKTF Başkanı Hasan Gazioğlu’nun yanı sıra KTSYD Yönetim Kurulu Üyeleri Beyzade Ünalmış, Çilen Ulusoy ve derneğin emektar fotoğraf muhabirlerinden Mustafa Evliya tarafından başarılı sporculara verildi.

