Kortlarda Özel Vasıf Cup heyecanı sürüyor

KKTF ile Lefkoşa Şehir Kulübü tarafından düzenlenen ÖZEL VASIF CUP 9-10-12-14-16-13+ Büyükler, Senyörler ve Tenise Hoş Geldin kategorilerinde Lefkoşa Şehir Kulübü kortlarında gerçekleşiyor.

Özel Vasıf Cup da kategorilerde oynanan önceki gün oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;

12 YAŞ KIZLAR

İrem Özen – Gülay Meyra Avcı 6-4 7-6

İrem Erenay – Enra Çakartaş Enra Çakartaş Wo

Vera Gazi – Servet Tel 6-0 6-2

İlcem Su Mertkaya – Beren Başaran Beren Başaran Wo

Meyra Eser - Nehir Gürses Nehir Gürses Wo

Deniz Abdullahoğlu – Deniz Günkan 3-6 6-3 19-17

Sofııa Lutfullına – Sevinç Oğan Sevinç Oğan Wo

Dinara Yorgancı - Almira Akşahin 0-6 0-6

12 YAŞ ERKEKLER

Baran Başaran – Cafer Tosunoğlu Baran Başaran Wo

Tuğra İrfanoğlu – Dağer Murat Dağer Murat Wo

Devin Bedevi – Asım Aras Astan 0-6 0-6

Çınar Elmalı – Recep Yalovalı 7-6 6-4

Ömer Anıl – Uygar Koçak Ömer Anıl Wo

Kıvanç Öztuğ – Eren Yılmaz 2-6 1-6

Emir Asaf Yüksel – Erdal Arabacıoğlu 6-2 7-6

Deniz Hüseyin Önen – Derin Öney Şemsettin 6-1 6-3

50+ ERKEKLER – 1. RAUND

Murat Şahin – Mehmet Yalçın 4-6 3-6





