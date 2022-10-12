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Kortlarda Özel Vasıf Cup heyecanı sürüyor

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Kortlarda Özel Vasıf Cup heyecanı sürüyor
KKTF ile Lefkoşa Şehir Kulübü tarafından düzenlenen ÖZEL VASIF CUP 9-10-12-14-16-13+ Büyükler, Senyörler ve Tenise Hoş Geldin kategorilerinde Lefkoşa Şehir Kulübü kortlarında gerçekleşiyor.
Özel Vasıf Cup da kategorilerde oynanan önceki gün oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde; 
12 YAŞ KIZLAR
İrem Özen –         Gülay Meyra Avcı       6-4    7-6
İrem Erenay – Enra Çakartaş                    Enra Çakartaş Wo
Vera Gazi – Servet Tel                     6-0    6-2
İlcem Su Mertkaya – Beren Başaran         Beren Başaran Wo
Meyra Eser -  Nehir Gürses             Nehir Gürses Wo
Deniz Abdullahoğlu – Deniz Günkan        3-6    6-3    19-17
Sofııa Lutfullına – Sevinç Oğan       Sevinç Oğan Wo 
Dinara Yorgancı  - Almira Akşahin 0-6    0-6   
12 YAŞ ERKEKLER 
Baran Başaran – Cafer Tosunoğlu  Baran Başaran Wo
Tuğra İrfanoğlu – Dağer Murat                 Dağer Murat Wo
Devin Bedevi – Asım Aras Astan    0-6    0-6             
Çınar Elmalı – Recep Yalovalı                  7-6    6-4
Ömer Anıl – Uygar Koçak               Ömer Anıl Wo
Kıvanç Öztuğ – Eren Yılmaz           2-6    1-6
Emir Asaf Yüksel – Erdal Arabacıoğlu     6-2    7-6
Deniz Hüseyin Önen – Derin Öney Şemsettin    6-1    6-3
50+ ERKEKLER – 1. RAUND
Murat Şahin – Mehmet Yalçın         4-6    3-6             
 
 
 
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