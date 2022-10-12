Kortlarda Özel Vasıf Cup heyecanı sürüyor

KKTF ile Lefkoşa Şehir Kulübü tarafından düzenlenen ÖZEL VASIF CUP 9-10-12-14-16-13+ Büyükler, Senyörler ve Tenise Hoş Geldin kategorilerinde Lefkoşa Şehir Kulübü kortlarında gerçekleşiyor.
Özel Vasıf Cup da kategorilerde oynanan önceki gün oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;
12 YAŞ KIZLAR
İrem Özen – Gülay Meyra Avcı 6-4 7-6
İrem Erenay – Enra Çakartaş Enra Çakartaş Wo
Vera Gazi – Servet Tel 6-0 6-2
İlcem Su Mertkaya – Beren Başaran Beren Başaran Wo
Meyra Eser - Nehir Gürses Nehir Gürses Wo
Deniz Abdullahoğlu – Deniz Günkan 3-6 6-3 19-17
Sofııa Lutfullına – Sevinç Oğan Sevinç Oğan Wo
Dinara Yorgancı - Almira Akşahin 0-6 0-6
12 YAŞ ERKEKLER
Baran Başaran – Cafer Tosunoğlu Baran Başaran Wo
Tuğra İrfanoğlu – Dağer Murat Dağer Murat Wo
Devin Bedevi – Asım Aras Astan 0-6 0-6
Çınar Elmalı – Recep Yalovalı 7-6 6-4
Ömer Anıl – Uygar Koçak Ömer Anıl Wo
Kıvanç Öztuğ – Eren Yılmaz 2-6 1-6
Emir Asaf Yüksel – Erdal Arabacıoğlu 6-2 7-6
Deniz Hüseyin Önen – Derin Öney Şemsettin 6-1 6-3
50+ ERKEKLER – 1. RAUND
Murat Şahin – Mehmet Yalçın 4-6 3-6
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