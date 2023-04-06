Gençlik Gücü yönetiminden, Hentbol Federasyonu’na sert tepki

Gençlik Gücü yönetimi, Hentbol Federasyonu’na tepki gösterirken, federasyonun art niyetli ve yanlı olduğunu iddia edip, federasyonun oyunlarına asla yenilmeyeceklerine vurgu yaptı

Osman Karamanlı başkanlığındaki ChinaBazaar Gençlik Gücü yönetimi, basın açıklaması yaparak, Hentbol Federasyonu’na tepki gösterdi.

Gençlik Gücü Spor Kulübü’nden yapılan kamuoyu duyurusu şöyle:

“K.K.T.C Hentbol Federasyonu’nun tarafsız ve adil yönetilmediğine dair inancımız tam.

Neden Mi ?

Son 4 sezondur yenilgisiz lig ve tüm kupaların şampiyonu olan yurt dışında birçok başarı ve ödül kazanan kulubümüzden Sezon başı K.K.T.C. Milli Olimpiyat Komitesi (MOK) tarafından düzenlenen OLİMPİZİM ÖDÜLLERİ’nde takımımızdan herhangi bir oyuncu ve/veya antrenör KKTC Hentbol Federasyonu tarafından aday dahi gösterilmemiştir.

OLİMPİZİM ÖDÜLLERİ’nde Hentbol branşında ödül alan oyuncu ve antrenör arkadaşlarımızı tebrik etmekle birlikte, K.K.T.C. Hentbol Federasyonu Çalışma ,Usul ve Esasları Tüzüğü’nün 10. Maddesi gereği “Tarafsız Davranma ve Ayrımcılık Yapmama” noktasında Federasyonun K.K.T.C. Milli Olimpiyat Komitesi (MOK) tarafından düzenlenen OLİMPİZİM ÖDÜLLERİ’ne kulübümüz oyuncularından veya antrönerinden neden aday gösterilmediği veya gösterilen adayların ise neden gösterildiği apacık ortada.

Söz konusu Gençlik Gücü Türk Spor Kulubü olduğunda Federasyonun art niyetli ve yanlı olduğu ilgili tüzük ve nizamatları en ince ayrıntısına kadar uygulandığı bir masabaşı lig ortamındayız. Dünya tarihine geçen 2022 Dünya Kupası Şampiyonu Arjantin Kalecisi EmilianoMartínez’in Şampiyonluk sevincinin aynisini yapan sporcumuzu disiplin kuruluna sevk edip “sanal ortamda yapılan paylaşımın sporcu ahlak veya fairplay anlayışına uygun bir paylaşım olmadığı, sporda şiddet ve düzensizliğe sebebiyet veren bir paylaşım olduğu” cihetle 3 maç ceza veren Federasyon; kulubümüz sporcusu hakkında aşşağılayıcı, alay edici ve küçük düşürücü paylaşımlarda bulunan rakip takım oyunucusu hakkında yapmış olduğumuz şikayet neticesinde tarafımıza federasyon tarafından bir çok kişinin ulaştığı, özellikle Federasyon Başkanı Bahadır Ayhan’ın ilgili oyuncumuzu arayıp arabuluculuk yaparak, olayı bir özür ile kapatmaya çalışması nedenli yanlı ve taraflı davrandığı ortadadır. Söz konusu şikayet hakkında bilgi istediğimizde ise ilgili rakip oyuncunun “ paylaşımları yaptığını kabul ettiğini ilgili şikayetimizden sonra paylaşımını kaldırdığını ve kulubümüz oyuncusundan özür dilediğini ve bu sebeble sadece uyarma cezası verdiklerini açıklamışlardır. Hal böyle iken K.K.T.C Hentbol Federasyonu’nun tarafsız ve adil yönetilmediği çok sarih bir şekilde ortadadır.

Gençlik Gücü Türk Spor Kulubü olarak şunu belirtmeliyiz ki ; sporda kazanmak ve kaybetmek vardır. Bu takım elbet bir gün kaybedecektir fakat Federasyonun bu oyunlarına asla yenilmeyecektir.

Saygılarımızla

GENÇLİK GÜCÜ TÜRK SPOR KULÜBÜ”

