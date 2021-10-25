Tirmen’de Enduro heyecanı yaşandı

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu, 2021 sezonunun son Enduro yarışını Tirmen’de Serdarlı Belediyesi sponsorluğunda düzenlerken, yarışta dereceye girenler belirlendi

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK), sezon başında açıkladığı 5 farklı dalda ikişer yarışlık takvimine göre, sezonun ikinci ve son Enduro yarışını, Serdarlı Belediyesi sponsorluğunda Tirmen’de gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz Pazar günü, “Serdarlı Belediyesi KITMOK Enduro Yarışı” adıyla yapılan yarışta ekipler 11 kilometrelik etabı biri antrenman olmak üzere üçer kez geçtiler. 11.00-15.00 saatleri arasında yapılan yarışa motosiklet ve ATV severler ve bölge halkı ilgi da gösterdi.

Lungo Cafe, Güven Sigorta ve Worldtech Büroteknik’in katkılarıyla organize edilen yarışta 18’i motokros kategorisi, 2’si ATV kategorisi olmak üzere toplam 20 sporcu mücadele etti. Motokros kategorisinin 4 sınıf, ATV kategorisinin ise tek sınıf şeklinde yapıldığı yarışta 5 sınıfın podyumu belirlendi. ATV sınıfında Özgür Yıldırımlar ilk sırada yer almayı başardı. Onu Kemal Demiroğlu ikinci olarak takip etti. Motokros kategorisi MX1A sınıfında Ahmet Ömerağa birinci, Sinan Güler ikinci ve Ahmet Pençe üçüncü oldu. MX1B sınıfında Tayyar Gürpınar birinci, Yusuf Akınlar ikinci ve Cemal Semerci üçüncü oldu. MX2A sınıfında Barış Hürkol birinci, Hasan Sezgin ikinci ve Cemali Nehirli üçüncü oldu. MX2B sınıfında ise Mustafa Güçel birinci, Enver Ömürlü ikinci ve Tayfun Öztürk üçüncü oldu.

Yarış sonunda yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupalarını Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu Başkanı İbrahim Önderoğlu, Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü Başkanı Niyazi Tekindor ve sporcuların aileleri takdim etti.

Dereceler:

MX1A

1.Ahmet Ömerağa (73)

2.Sinan Güler (346)

3.Ahmet Peçe (235)

MX1B

1.Tayyar Gürpınar (999)

2.Yusuf Akınlar (93)

3.Cemal Semerci (83)

MX2A

1.Barış Hürkol (27)

2.Hasan Sezgin (92)

3.Cemali Nehirli (9)

MX2B

1.Mustafa Güçel (515)

2.Enver Ömürlü (404)

3.Tayfun Öztürk (288)

ATV

1.Özgür Yıldırımlar (10)

2.Kemal Demiroğlu (31)

