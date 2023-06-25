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Hurey ve Tümay'dan büyük başarı

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Hurey ve Tümay'dan büyük başarı
Yaşamlarını İngiltere'de sürdüren ülkemizin iki  usta kadın masa teniscisi Hurey Cambaz Ahmetoğlu ve Tümay Ekrem, İngiltere’de yıl içinde katıldıkları veteran turnuvalarında aldıkları yüksek puanlar nedeni ile Eylül sonu İrlanda Dublin'de yapılacak olan Home Nation Championship Veteran Turnuvasında İngiltere'yi temsil etme hakkı kazandılar.
 
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