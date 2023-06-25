Hurey ve Tümay'dan büyük başarı

Yaşamlarını İngiltere'de sürdüren ülkemizin iki usta kadın masa teniscisi Hurey Cambaz Ahmetoğlu ve Tümay Ekrem, İngiltere’de yıl içinde katıldıkları veteran turnuvalarında aldıkları yüksek puanlar nedeni ile Eylül sonu İrlanda Dublin'de yapılacak olan Home Nation Championship Veteran Turnuvasında İngiltere'yi temsil etme hakkı kazandılar.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.