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Güney’de kortların efendisi Bekir

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10 yaşındaki Bekir Devran Esendağlı, Heredotou Tennis Academy Tennis Europe 12 yaş turnuvasında Güney Kıbrıs Milli Takım oyuncusunu mağlup edip, bu turnuvada maç kazanma başarısı gösteren en küçük yaşta tenisçi oldu

Güney’de kortların efendisi Bekir
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Güney Kıbrıs'ta düzenlenen Heredotou Tennis Academy Tennis Europe 12 yaş turnuvasında, 10 yaşında olmasına rağmen mücadele eden başarılı oyuncumuz Bekir Devran Esendağlı, oynadığı grupta Güney Kıbrıs 12 yaş 2 numarası, Güney Kıbrıs Milli Takım oyuncusu Minas Panagidis'i 6-3, 7-6 yenerek büyük bir başarıya imza attı.
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu başkanı Hasan Gazioğlu, Bekir Devran Esendağlı’nın başarıları ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Bekir Devran Esendağlı elde ettiği başarı ile gelecek için umutlandırdı. Ayni zamanda Bekir 10 yaşında olmasına rağmen, böylesine zorlu bir turnuvada maç kazanma başarısı gösteren en küçük yaşta tenisçi oldu.
Bekir kendi grubunda bu maç sonucunda 1 maç kaybedip, 1 maç kazandı. Kendi grubundan çıkabilmesi için Bekir’in bugün yapacağı maç çok önemlidir. Bekir bugünkü maçında Rum oyuncu Michael Angelos Vrahimis ile mücadele edecek. Şampiyon sana güvenimiz tamdır.”
 
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