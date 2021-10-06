Gönyeli kortlarında şov sürüyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gönyeli Tenis Kulübü tarafından Gönyeli Tenis Kulübü kortlarında gerçekleştirilen Yusuf Yönlüer Turnuvası 2021, devam ediyor.

Kategorilerde oynanan çekişmeli ve zevkli çeyrek final – yarı final maçları ile devam eden turnuvada oynanan maçlar ve sonuçlar şöyle;

14 YAŞ KIZLAR - YARI FİNAL

KAYRA YÜCEER - EKİN KARASU 4-6 / 6-2 / 6-3

BÜYÜK KADINLAR - ÇEYREK FİNAL

ŞENGÜL TİLKİ - ÖZAY BARUTÇU 6-2 / 6-1

ECEM AÇIKEL - NADİR ÇINARLILI 6-4 / 6-1

BÜYÜK ERKEKLER - ÇEYREK FİNAL

MUSTAFA ZORBA - ERİN S.BOZKAYA 6-0 / 6-1

RASİM ÜLKER-İBRAHİM AĞUN 6-4 / 4-6 / 6-0

SENYÖR 30+ KADINLAR – YARI FİNAL

İPEK CİVİSİLLİ - SİMZER KAYA 7-5 / 6-4

SENYÖR 40+ ERKEKLER – YARI FİNAL

BURAK GAZİ – İZZET KANAGA 6-2 / 6-3

SENYÖR 50+ ERKEKLER – ROUND ROBİN

AARON FLAMSON - MUSTAFA TAŞELİ 6-0 / 6-1

13+ LİSANSSIZ YENİ BAŞLAYANLAR KATEGORİSİ

URAZ ŞENTÜRK - HÜSEYİN YÜKSEL 6-3 / 6-2

ERHAN DEMİRCİLER - SELÇUK YALOVALI 6-1 / 6-3

ALİ TÜZEL - MERTER REFİKOĞLU 6-2 / 6-3

RAUF KÜRŞAD - EVREN MANER 6-1 / 6-1

