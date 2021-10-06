Hamitköy Akademisinde maçlar yoğunluk kazandı

“Futbol çocuklarla güzel” sloganıyla Fırat Deniz koordinatörlüğünde çalışmalarını sürdüren Hamitköy Futbol Akademisi dostluk karşılaşması yapmaya devam ediyor.

Hamitköy Futbol Akademisi takımları,Göçmenķöy Stadında, Göçmenköy Futbol Akademisi ile karşılaşmalar yaptı. Karşılaşmalar dostça ve fairplay çercevesinde oynanırken, her 2 takım sporcularının mutlulukları yüzlerine yansıdı.

