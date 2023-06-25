Caretta Caretta Yat Rallisinde Yelkenler “Şampiyon Melekler”e açıldı

Kıbrıs Türk Yelken Motor ve Kürek Federasyonu, ülkemizin bir değeri olan Caretta Caretta Kaplumbağaları ve diğer yaban hayatının korunması konusunda farkındalık yaratmak ve denizciliğimizin gelişmesi amacıyla Karpaz Caretta Caretta Yat Rallisi düzenledi.

Denize sevdalı yeklencilerin yoğun katılımı ile Karpaz sahillerinde bu yıl 17.sini düzenlenen Karpaz Caretta Caretta Yat Rallisinde bu yılın Rota’sına anıları kalplerde yaşayan Şampiyon Melekler adı verildi.

Federasyon’a bağlı Kulüp ve üyelerinin yoğun katılım gösterdiği Ralli 7 gün boyunca devam ederek Girne-Mağusa etabında çoğunluğu Yelkenli teknelerden oluşan 15 teknelik filo ile 230 deniz mili geçilerek tamamlandı.

Bu yıl bir ilk olarak Ralli Rotasını “Şampiyon Melekler” takımının Sporcu ve Mücadeleci ruhlarının Anı’sını yaşatmak ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ile bir araya gelerek Dayanışmalarını iletmek amacıyla Mağusa’ya çevirdi.

YELKENLER MARAŞ’A ANILAR ŞAMPİYON MELEKLERE

Federasyon Başkanı Mehmet Salih Havalı Ralli sonrası yaptığı konuşmada; geleneksel olarak her yıl düzenledikleri ralli etabını bu yıl en uç nokta olan Mağusa- Maraş sularına kadar yelken açarak“Şampiyon Melekler” anısını yaşatmak için gerçekleştiren denizcilere teşekkür ederek Dernek yetkililerine anı plaketi takdim etti. LHA



