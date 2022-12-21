banner875
banner885
Kercem attı, Koopspor kazandı
Kercem attı, Koopspor kazandı
6 0
2023 yılının burcunuza özel tüm etkileri
2023 yılının burcunuza özel tüm etkileri
543 0
 
Yılbaşı alış verişleri sönük geçiyor
Yılbaşı alış verişleri sönük geçiyor
26 0
29 0
Beton mikserleri yolları mahvediyor
Beton mikserleri yolları mahvediyor
33 0
Büyük ikramiye, hayalleri süslüyor
Büyük ikramiye, hayalleri süslüyor
15 0
"Altın Top" Messi'nin
11 0
banner878
banner887

Genç raketler Türkiye’de milli takım için raket sallıyorlar

banner898

Genç Raketler TTF 12-14-16 yaş Milli Takım Belirleme Turnuvalarında mücadele ediyor

banner825
Genç raketler Türkiye’de milli takım için raket sallıyorlar
banner892

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Aralık ayı içerisinde Adana, İstanbul ve İzmir de gerçekleştirilecek Milli Takım Belirleme Turnuvalarına Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu sporcularından kız ve erkek oyuncular 12-14-16 Yaş Milli Takım Belirleme Turnuvalarına wıld card ile ana tablodan katılmaya hak kazandılar.

İstanbul’da gerçekleşen TTF 12 yaş Milli Takım Belirleme Turnuvasında kızlarda Girne Umut Yerebakan, erkeklerde Asım Aras Astan ve Bekir Devran Esendağlı, İzmir’de gerçekleşen TTF 14 yaş Milli Takım Belirleme Turnuvasında kızlarda Almira Akşahin, erkeklerde ise Bora Erin,

Adana’da gerçekleşen TTF 16 yaş Milli Takım Belirleme Turnuvasında erkeklerde Aren Baybars TTF Milli Takım Belirleme Turnuvasına katılmaya hak kazanan sporcular oldu.

İstanbul’da gerçekleşen TTF 12 yaş Milli Takım Belirleme Turnuvasında erkeklerde Bekir Devran Esendağlı ve Adana’da gerçekleşen TTF 16 yaş Milli Takım Belirleme Turnuvasında erkeklerde Aren Baybars yarı finale kalmayı başardılar.

banner902
banner896
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.