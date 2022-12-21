Genç raketler Türkiye’de milli takım için raket sallıyorlar

Genç Raketler TTF 12-14-16 yaş Milli Takım Belirleme Turnuvalarında mücadele ediyor

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Aralık ayı içerisinde Adana, İstanbul ve İzmir de gerçekleştirilecek Milli Takım Belirleme Turnuvalarına Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu sporcularından kız ve erkek oyuncular 12-14-16 Yaş Milli Takım Belirleme Turnuvalarına wıld card ile ana tablodan katılmaya hak kazandılar.

İstanbul’da gerçekleşen TTF 12 yaş Milli Takım Belirleme Turnuvasında kızlarda Girne Umut Yerebakan, erkeklerde Asım Aras Astan ve Bekir Devran Esendağlı, İzmir’de gerçekleşen TTF 14 yaş Milli Takım Belirleme Turnuvasında kızlarda Almira Akşahin, erkeklerde ise Bora Erin,

Adana’da gerçekleşen TTF 16 yaş Milli Takım Belirleme Turnuvasında erkeklerde Aren Baybars TTF Milli Takım Belirleme Turnuvasına katılmaya hak kazanan sporcular oldu.

İstanbul’da gerçekleşen TTF 12 yaş Milli Takım Belirleme Turnuvasında erkeklerde Bekir Devran Esendağlı ve Adana’da gerçekleşen TTF 16 yaş Milli Takım Belirleme Turnuvasında erkeklerde Aren Baybars yarı finale kalmayı başardılar.