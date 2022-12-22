Omuz kavgası!

Lefkoşa’da yürüyen üç kişi, karşıdan gelen iki kişiyle kendilerine omuzu ile çarptığı gerekçesiyle birbirine girdi. Kavgada bir kişinin çenesi kırıldı





Kavga Rahatsızlık ve Uygunsuz Tavır Hareket suçlarından tutuklanan zanlılar dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Yeşildal ve polis memuru Ozan Kuşak, olguları aktardı.

Polis, zanlı Mohamed Rızkı’nın vahim zarar suçuna methaldar olduğunu mahkemeye aktardı.

Polis, 20.12.2022 tarihinde saat 14.00 raddelerinde umumi bir yer olan Wake Up Cafe önünde, Zanlı 2 Mohammed Amin Zerrouk, Zanlı 1 Mohamed Rızkı ve Zanlı 3 Ahmet Ajeblı’nin bir taraf olup, Zanlı 4 Umut Sen ve Lefkoşa Devlet Hastanesinde müşahede altında olan Sefa Kurt’un yürüdükleri esnada kendilerine omuzu ile çarptığı gerekçesiyle aralarında çıkan sözlü tartışma neticesinde birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurarak kavga ve yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık, ellerini ve kollarını gelişi güzel sağa sola sallamak suretiyle uygunsuz tavr-ı hareket suçlarını işlediklerini ve suçüstü hali tutuklandıklarını anlattı.

Polis, zanlı 1 Mohamed Rızkı’nın meydana gelen kavga neticesinde sağ eli ile Sefa Kurt'un çenesinin sağ kısmına vurup kırılmasına sebebiyet vererek adı edileni vahim zarara uğratarak Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkartılarak Teminata bağlandığını belirtti. Polis, tahkikatın tamamlandığını belirtip, mahkemenin uygun gereceği bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlı Mohammad Rıskı’nın davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 2 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 15 bin TL nakit teminat yatırması ve 200 Bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Yargıç Nil Elodie Çeliker diğer zanlıların davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 4 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, biner TL nakit teminat yatırması ve 200 Bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

