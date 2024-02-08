Ekrem Yeşilada Cup tamamlandı

Kuzey Kıbrıs tenis Federasyonu(KKTF) tarafından organize edilen Ekrem Yeşilada Cup zevkli ve çekişmeli final karşılaşmalarının ardından düzenlenen ödül töreni ile KKTF kortlarında tamamlandı.

Ekrem Yeşilada Cup da oynanan grup final maçları ve alınan sonuçlar ile oluşan sıralamalar şu şekilde;

TEK KADINLAR GRUP 1 - FİNAL

Şengül Tilki - Kayra Yüceer 6/3 6/4

TEK KADINLAR GRUP 2 - FİNAL

Servet Tel – Beren Başaran 4/6 4/6

TEK KADINLAR GRUP 3 - FİNAL

InnaViazova – Melin Akçın 6/0 6/0



TEK ERKEKLER GRUP 1 - FİNAL

Kaan Dönmez - Toprak Berkol 5/7 6/2 10/7

TEK ERKEKLER GRUP 2 - FİNAL

Recep Yalovalı - Devin Bedevi 6/2 7/6

TEK ERKEKLER GRUP 3 - FİNAL

Çağ Refikoğlu - Kuzey Pilli 6/0 6/1

TEK ERKEKLER GRUP 4 - FİNAL

Tan Ozkan - Osman Aren Başaran 6/1 6/2



EKREM YEŞİLADA CUP SIRALAMALARI

10+ KADINLAR SIRALAMASI

GRUP-1

1.Şengül Tilki

2.Kayra Yüceer

GRUP-2

1. Beren Başaran

2. Servet Tel

GRUP-3

1. InnaViazova

2. Melin Akçın

GRUP-4

1. Sahra Sevgi Sofu

2. Era Meta



10+ ERKEKLER SIRALAMASI

GRUP-1

1. Kaan Dönmez

2. Toprak Berkol

GRUP-2

1. Recep Yalovalı

2. Devin Bedevi

GRUP-3

1. Çağ Refikoğlu

2. Kuzey Pilli

GRUP-4

1. Tan Ozkan

2. Osman Aren Başaran



