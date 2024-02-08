banner913
banner932
Tahsin’den Omonia’yla profesyonel sözleşme
Tahsin’den Omonia’yla profesyonel sözleşme
90 0
Mali Polis, Arıklı’nın servetini araştıracak
Mali Polis, Arıklı’nın servetini araştıracak
25 0
 
Metehan, Haziran’a kadar genişletilecek
Metehan, Haziran’a kadar genişletilecek
30 0
Mezar taşlarında isimleri olmayacak
Mezar taşlarında isimleri olmayacak
24 0
Liverpool ve Real Madrid kan kaybetti
Liverpool ve Real Madrid kan kaybetti
38 0
Gaziantep'te polis helikopteri düştü: 2 pilot şehit
Gaziantep'te polis helikopteri düştü: 2 pilot şehit
35 0
Holguin’den Akıncı ve Anastasiadis’e ziyaret
Holguin’den Akıncı ve Anastasiadis’e ziyaret
118 0
banner1012
banner985

Ocak, Ahmet Dedekorkut’a emanet

banner974
Ocak, Ahmet Dedekorkut’a emanet
banner971
Türk Ocağı’nda Orhan Kaptan başkanlığındaki Divan Kurulu, istifa eden Tamer Mertkan başkanlığındaki yönetim kurulu ile çalışmalarını sürdürüyor. Acilen çözülmesi gereken teknik direktör sorunu için girişim yapan Divan Kurulu, Çarşamba günü camianın içinden olan Ahmet Dedekorkut’a teklif götürdü. Ahmet Dedekorkut da tarihinin en kötü döneminden geçen kulübünden gelen teklifi kabul etti.
Öte yandan Divan Kurulu başkanı Orhan Kaptan, Türk Ocağı’nın kaptanı ve tecrübeli forveti Ertaç’ın ise kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Sarı siyahlılar böylelikle son sezonlarda kulübün idaresinde sorumluluk üstlenen, antrenörlük yapan ve takım kaptanlığını yapan Ertaç’tan yoksun bir döneme başladılar.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.