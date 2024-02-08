Ocak, Ahmet Dedekorkut’a emanet

Türk Ocağı’nda Orhan Kaptan başkanlığındaki Divan Kurulu, istifa eden Tamer Mertkan başkanlığındaki yönetim kurulu ile çalışmalarını sürdürüyor. Acilen çözülmesi gereken teknik direktör sorunu için girişim yapan Divan Kurulu, Çarşamba günü camianın içinden olan Ahmet Dedekorkut’a teklif götürdü. Ahmet Dedekorkut da tarihinin en kötü döneminden geçen kulübünden gelen teklifi kabul etti.

Öte yandan Divan Kurulu başkanı Orhan Kaptan, Türk Ocağı’nın kaptanı ve tecrübeli forveti Ertaç’ın ise kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Sarı siyahlılar böylelikle son sezonlarda kulübün idaresinde sorumluluk üstlenen, antrenörlük yapan ve takım kaptanlığını yapan Ertaç’tan yoksun bir döneme başladılar.

