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Ekrem Yeşilada Cup devam ediyor

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Ekrem Yeşilada Cup devam ediyor
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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Pakan Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen EKREM YEŞİLADA CUP zevkli ve çekişmeli karşılaşmalar ile KKTF kortlarında gerçekleşiyor.8-9 yaş kategorisinde tamamlanan maçlarının ardından gerçekleşen ödül töreni ile 10+ kategorisinde oynanan grup maçları ve alınan sonuçlar şöyle;
8 YAŞ GRUP-1 –FİNAL
Niyazi Akçın – MikhailZonov                               10/12 7/5 7/3
8 YAŞ GRUP-2 - FİNAL
Doruk Vurur  - Ozan Dağlı 3/7 7/4 10/8  
9 YAŞ KIZLAR - ROUND ROBİN
Mevsim Metbulut - Elisa Karabaşak         5/3   
9 YAŞ ERKEKLER - FİNAL
Hasan ArenÇakartaş – Kerem Behlül                    4/1
10+ TEK KADINLAR - ROUND ROBİN
Girne Umut Yerebakan - Sahil Ece Yerebakan   1/6 1/6
Melinay Yücetürk - InnaViazova                        1/6 0/6
Sahra Sevgi Sofu - Era Meta                     6/2 1/6 11/9
Isabel Işılay Clackson - Melisa Sadıkoğlu 0/6 5/7       
Alisa Sadıkoğlu - EvgenııaPershenkova             5/7 6/2 8/10
İncilay Eren - Melin Akçın                                  4/6 2/6       
Nehir Gürses - Zarif Dayı                                   6/1 6/1
Beren Başaran - Serin Yeşilada                          6/1 6/1
AnastasiiaElshina - Servet Tel                            2/6 1/6                          
Vera Gazi - Kayra Yüceer                                  2/6 0/6       
Şengül Tilki - EnraÇakartaş                      6/0 6/0
 
10+ TEK ERKEKLER- ROUND ROBİN
Recep Yalovalı - Kıvanç Öztuğ                          6/3 4/6 10/4
Arel Şahin - Devin Bedevi                                  2/6 3/6
Cenk May - Çağ Refikoğlu                                 0/6 0/6
Doruk Tüzel - Çınar Tüzünkan                           6/1 6/0
Tan Ozkan - Tan Osman Türe                            6/0 6/0
Asım Aras Astan - Enver Ada Gençel                7/6 6/2                                   
Kaan Dönmez - Baran Başaran                          6/0 6/0
 
 
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