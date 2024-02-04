Ekrem Yeşilada Cup devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Pakan Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen EKREM YEŞİLADA CUP zevkli ve çekişmeli karşılaşmalar ile KKTF kortlarında gerçekleşiyor.8-9 yaş kategorisinde tamamlanan maçlarının ardından gerçekleşen ödül töreni ile 10+ kategorisinde oynanan grup maçları ve alınan sonuçlar şöyle;
8 YAŞ GRUP-1 –FİNAL
Niyazi Akçın – MikhailZonov 10/12 7/5 7/3
8 YAŞ GRUP-2 - FİNAL
Doruk Vurur - Ozan Dağlı 3/7 7/4 10/8
9 YAŞ KIZLAR - ROUND ROBİN
Mevsim Metbulut - Elisa Karabaşak 5/3
9 YAŞ ERKEKLER - FİNAL
Hasan ArenÇakartaş – Kerem Behlül 4/1
10+ TEK KADINLAR - ROUND ROBİN
Girne Umut Yerebakan - Sahil Ece Yerebakan 1/6 1/6
Melinay Yücetürk - InnaViazova 1/6 0/6
Sahra Sevgi Sofu - Era Meta 6/2 1/6 11/9
Isabel Işılay Clackson - Melisa Sadıkoğlu 0/6 5/7
Alisa Sadıkoğlu - EvgenııaPershenkova 5/7 6/2 8/10
İncilay Eren - Melin Akçın 4/6 2/6
Nehir Gürses - Zarif Dayı 6/1 6/1
Beren Başaran - Serin Yeşilada 6/1 6/1
AnastasiiaElshina - Servet Tel 2/6 1/6
Vera Gazi - Kayra Yüceer 2/6 0/6
Şengül Tilki - EnraÇakartaş 6/0 6/0
10+ TEK ERKEKLER- ROUND ROBİN
Recep Yalovalı - Kıvanç Öztuğ 6/3 4/6 10/4
Arel Şahin - Devin Bedevi 2/6 3/6
Cenk May - Çağ Refikoğlu 0/6 0/6
Doruk Tüzel - Çınar Tüzünkan 6/1 6/0
Tan Ozkan - Tan Osman Türe 6/0 6/0
Asım Aras Astan - Enver Ada Gençel 7/6 6/2
Kaan Dönmez - Baran Başaran 6/0 6/0
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