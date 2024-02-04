Değirmenlik’ten Lapta’ya yarım düzine

Yer: Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı
Hakemler: İsmail Ercan, Emre Çevikdal, Halil Atlar
Lapta: Hakan Göktuğ, Süleyman, Göksel, Hüseyin Terzi (DK 62 Aydın), Selçuk (DK 62 Ayden), Orhan, Hasan Yanaroğlu (DK 75 Ahmet Çağer), Hüseyin Konyalıoğlu (DK 46 Barış), Berkay Ali (DK 46 Necip), Ömer, Ahmet Sezer.
Miracle Değirmenlik: Hasan Piro, Yasin (DK 75 Murat Ormancı), Halil, Kasım (DK 55 Ulaş), Hüseyin Sadıklar, Erhan (DK 69 Barkın), Hüseyin Deynekli, İlyas, Kağan, Semih, Mustafa Vardi (DK 75 Can Babahan).
Goller: DK 3 Erhan, DK 30, 41 pen Kasım, DK 56 Yasin, DK 72 Ulaş, DK 83 Hüseyin Deynekli (Miracle Değirmenlik).
Aksa 1. Lig’de 17 yedinci hafta karşılaşmasında Lapta deplasmanından farklı galibiyetle dönen lider Miracle Değirmenlik 3 puanı hanesine yazdırdı. Maçın ilk devresini Erhan ve Kasım (2) golleri ile 3 farklı önde kapatan Miracle Değirmenlik ikinci devrede yine etkili oyununu sürdürerek sahadan farklı galibiyetle ayrıldı. Aldığı bu galibiyetle puanını 44 yapan Miracle Değirmenlik en yakın rakibi ile puan farkını 12’ye çıkarmış oldu.
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