Acapulco’da plaj tenisi keyfi yaşandı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF)tarafından AcapulcoResort Otel’de organize edilen Ciddi Mutfak BeachTennisTour karşılaşmaları çok çekişmeli ve zevkli mücadeleler sonucunda tamamlandı.
Çift erkekler, Çift kadınlar ve Karışık çiftler kategorilerinde oynanan final maçlarının ardından dereceye giren sporculara düzenlenen ödül töreni ile ödülleri verildi. Finaller sonunda oluşan sıralamalar şöyle;
Karışık çiftler:
1. Ecem Açıkel - İbrahim Ağun
2. ElpidaSavra - AntonisAntoniou
Çift Kadınlar :
1. Nadir Çınarlılı - Melis Mevlit
2. IzemCivisilli - Ecem Açıkel
Çift Erkekler:
1. AntonisAntoniou - MariosNicolaides
2. AndreasArtemiou - SotirisKonstantinov
Alt Grup Karışık Çiftler:
1. Özgül Sah - MariosNicolaides
2. OzayBarutcu - Yenal Esenel
Alt Grup Çift Kadınlar:
1. Ayşen Sah - Özgül Sah
2. Sevilay Barutcu - Sevim Akbaş
Alt Grup Çift Erkekler:
1. Hazen Akhisar- Arca Ozdinak
2. Ümit Onan - Derviş Göksu
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