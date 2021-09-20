Acapulco’da plaj tenisi keyfi yaşandı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF)tarafından AcapulcoResort Otel’de organize edilen Ciddi Mutfak BeachTennisTour karşılaşmaları çok çekişmeli ve zevkli mücadeleler sonucunda tamamlandı.

Çift erkekler, Çift kadınlar ve Karışık çiftler kategorilerinde oynanan final maçlarının ardından dereceye giren sporculara düzenlenen ödül töreni ile ödülleri verildi. Finaller sonunda oluşan sıralamalar şöyle;

Karışık çiftler:

1. Ecem Açıkel - İbrahim Ağun

2. ElpidaSavra - AntonisAntoniou

Çift Kadınlar :

1. Nadir Çınarlılı - Melis Mevlit

2. IzemCivisilli - Ecem Açıkel

Çift Erkekler:

1. AntonisAntoniou - MariosNicolaides

2. AndreasArtemiou - SotirisKonstantinov

Alt Grup Karışık Çiftler:

1. Özgül Sah - MariosNicolaides

2. OzayBarutcu - Yenal Esenel

Alt Grup Çift Kadınlar:

1. Ayşen Sah - Özgül Sah

2. Sevilay Barutcu - Sevim Akbaş

Alt Grup Çift Erkekler:

1. Hazen Akhisar- Arca Ozdinak

2. Ümit Onan - Derviş Göksu



