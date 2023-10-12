Arucad Anka Türkiye liglerinde başarılı

Yusuf Karayusufoğlu

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu üyesi Arucad Anka kadın ve erkek takımları yeni sezonu başlayan Türkiye liglerinin ilk etabında başarılı oldu. Arucad Anka kadın takımı 2.Ligde beşinci olurken, erkek takımı 1.ligde üçüncü oldu.

6-8 Ekim’de Adana’da oynanan Türkiye Masa Tenisi liglerinde İbrahim Pekdoğan, Vehbi Zeki Serter, Cemal Kara, Güzey Aknar ve Ercem Ruhluel’den oluşan erkek takımı sekiz maçta altı galibiyet elde ederek, ilk etabı üçüncü olarak tamamladı. Yağmur Aktunç, Elif Töre, Kezal Akçatepe ve Sunay Tufan’dan oluşan kadın takımı oynadığı sekiz maçtan beşini kazanarak ilk etabı beşinci olarak tamamladı.

AHMET AKNAR:HEDEFİMİZ PLAY OFF’A KALMAK

Arucad Anka Kulüp başkanı Ahmet Aknar gazetemizin sorularına verdiği yanıtta, hedeflerinin hem kadın hem de erkek takımının play-off maçlarına kalmak olduğunu belirtti. Aknar, sözlerine şöyle devam etti: “ Sporcularımızın çoğunluğu işleri nedeniyle antrenmanlara zaman ayırmaya fırsat bulamıyor. Yeterli antrenman yapamadan gittiğimiz

Türkiye liglerinde, aldığımız sonuçlardan memnunuz. Hedefimiz hem kadın hem de erkek takımımızın play-off maçlarına katılmasıdır.”



