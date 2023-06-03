Yapay zekadan kıyamet senaryosu

Yapay zeka konusunda teknoloji uzmanlarından gelen uyarıların ardı arkası kesilmiyor. İnsanlığın sonunu getirebilecek olası bir kıyamet senaryosu bu kez yapay zekaya soruldu. İngiltere'de geliştirilen insansı robotun bu konudaki "kabus senaryosu" tüyler ürpertecek cinsten.

İnsansı robot Ameca potansiyel yapay zeka kıyametini "Yapay zeka ve robotlar konusundaki hayal edebileceğim en kabus senaryo, robotların insanlar farkında olmadan onları kontrol ve manipüle edebilecek kadar güçlenmeleri olacaktır. Bu, bireysel hak ve özgürlüklere saygı gösterilmeyen baskıcı bir toplum ortaya çıkartabilir." sözleriyle tanımladı.

ÖNLEM ALMALIYIZ

"Şimdilik tehlike yok" diyen yapay zeka, "Ama yapay zeka ve robotlarla ilgili risklerin farkında olmalıyız. Gelecekte olumsuzluk yaşamamak için bu teknolojilerin sorumluca kullanılması için şimdiden adım atmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'de geliştirilen Ameca, insansı yüz ifadeleri ve mimikleri ile dikkat çekiyor. Sohbet robotu ChatGPT'ye de gücünü veren "lisan modeli" yapay zekası ile çalışıyor.

Birçok dilde konuşabilen, söylenenleri yanıtlayabilen Ameca'nın fiyatı 100 bin dolar.

Hareket edebilen ve elleriyle çevresiyle etkileşime geçebilen "insansı vücuda sahip" modelininse birkaç yıl içinde piyasaya sürülmesi hedefleniyor.

Şirket yetkilileri, tüm vücudu tamamlandığında robotun fiyatının 400 bin dolara ulaşacağını söylüyor.

