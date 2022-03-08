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Yapay zekâ hayatı kolaylaştırıyor

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Yapay zekâ hayatı kolaylaştırıyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Öykü Akaydın günümüzde adını sıkça duymaya başladığımız yapay zekânın artık birçok alanda kullanıldığını ve hayatımızı kolaylaştırması nedeniyle tercih sebebi olduğunu kaydetti. 

Yrd. Doç. Dr. Akaydın 8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası kapsamında konuşarak, yapay zekânın insan gibi düşünebilen bilgisayarlar olarak tanımlandığını belirterek, “Aslında yapay zekâ insan zekâsına özgü olan düşünme, öğrenme, problem çözme, karar verme, algılama ve iletişim kurma gibi yüksek bilişsel fonksiyonları veya otonom davranışları yerine getirebilen bir bilgisayar programıdır” ifadesini kullandı.  

Yapay zekânın ilk olarak Alan Turing tarafından ortaya atılan “Makineler düşünebilir mi?” sorusu üzerine ortaya çıktığını hatırlatan Akaydın, daha sonra uzun bir süre fantastik bir kavram ve bilimkurgu konusu olarak görüldüğünü söyledi.

Yrd. Doç. Dr. Akaydın, 1997 yılında IBM’in Deep Blue isimli yapay zekâlı satranç bilgisayarının dünya satranç şampiyonu Gary Kasparovu yenmesiyle yapay zekânın yalnızca bilimkurgu yapıtlarında değil, günlük hayatta da yer alabileceği düşüncesinin oluşmaya başladığını söyledi.

Yapay zekanın günümüzde çok çeşitli alanlarda kullanılmaya başladığını anımsatan Akaydın, günümüzde en sık kullanılan yapay zekâ uygulamalarına yazım hatalarının düzeltilmesi, otomatik dil çeviri sistemleri, internet taramaları, alışveriş önerileri, chatbotlar ve mobil asistan uygulamaları, sürücüsüz araçlar, navigasyon, elektrikli süpürgeler gibi örnekler verilebileceğini aktardı.

Yrd. Doç. Dr. Akaydın, yapay zekânın sağlık sektöründe de kullanımının önemli bir yer kapladığını belirterek, birçok ameliyat sisteminde yer alan yapay zekâ programlarının ameliyatlarda yaşanabilecek doktor hatalarını sıfıra indirmeyi amaçladığını ifade etti.

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