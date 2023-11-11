Premier Lig'de vücut kamerası dönemi başlıyor

Premier Lig'de her iki takımdan birer futbolcu maç öncesi ısınma sırasında formalarına kamera takacak ve görüntüler canlı yayına verilecek.

Premier Lig'de yeni bir döneme geçiliyor. Yayıncı kuruluş TNT Sports iş birliğiyle her iki takımdan birer futbolcu maç öncesi ısınma sırasında formalarına kamera takacak.



Deneme Tottenham’ın deplasmanda Wolverhampton ile oynayacağı karşılaşmada yapılacak.

MAÇ İÇİNDE İZİN YOK



IFAB, bu teknolojinin resmi maçlarda kullanılmasına şimdilik izin vermiyor. Bu nedenle TNT Sports ile Premier Lig, vücut kamerası görüntülerinin izleyicilere yepyeni ve benzersiz bir bakış açısı sunacağı gerekçesiyle en azından maç öncesi ısınmada kullanma kararı aldı.



SİSTEM NASIL İŞLİYOR?



Daha önce basketbolda kullanılan sistem, formanın göğüs hizasında küçük bir delik açarak oyunculardan görüntü alınmasını sağlanıyor.