banner913
banner932
Mersin’de “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40. Yılı Özel Konseri” yapılacak
Mersin’de “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40. Yılı Özel Konseri” yapılacak
8 0
Beşiktaş, Rıza Çalımbay’a emanet
Beşiktaş, Rıza Çalımbay’a emanet
16 0
 
“İş birliği için yaratıcı çözümler bulunmalı”
“İş birliği için yaratıcı çözümler bulunmalı”
21 0
Sırada Cumhuriyet Rallisi var
Sırada Cumhuriyet Rallisi var
23 0
“Sivil Savunma, Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı-2023” Girne’de yapıldı
“Sivil Savunma, Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı-2023” Girne’de yapıldı
20 0
Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda yapılacak bakım çalışmalarından dolayı sürücülere uyarı
Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda yapılacak bakım çalışmalarından dolayı sürücülere uyarı
21 0
“Bu rezalet ne zaman bitecek?”
“Bu rezalet ne zaman bitecek?”
33 0
banner964
banner985

Premier Lig'de vücut kamerası dönemi başlıyor

banner476

Premier Lig'de her iki takımdan birer futbolcu maç öncesi ısınma sırasında formalarına kamera takacak ve görüntüler canlı yayına verilecek.

banner974
Premier Lig'de vücut kamerası dönemi başlıyor
banner971

Premier Lig'de yeni bir döneme geçiliyor. Yayıncı kuruluş TNT Sports iş birliğiyle her iki takımdan birer futbolcu maç öncesi ısınma sırasında formalarına kamera takacak.

Deneme Tottenham’ın deplasmanda Wolverhampton ile oynayacağı karşılaşmada yapılacak.

Premier Lig'de vücut kamerası dönemi başlıyor - 1

MAÇ İÇİNDE İZİN YOK

IFAB, bu teknolojinin resmi maçlarda kullanılmasına şimdilik izin vermiyor. Bu nedenle TNT Sports ile Premier Lig, vücut kamerası görüntülerinin izleyicilere yepyeni ve benzersiz bir bakış açısı sunacağı gerekçesiyle en azından maç öncesi ısınmada kullanma kararı aldı.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Daha önce basketbolda kullanılan sistem, formanın göğüs hizasında küçük bir delik açarak oyunculardan görüntü alınmasını sağlanıyor.

banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.