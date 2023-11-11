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KKTC’nin 40. yılı DAÜ’de çeşitli etkinliklerle kutlanacak

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KKTC’nin 40. yılı DAÜ’de çeşitli etkinliklerle kutlanacak
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40’ıncı kuruluş yıldönümü, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) çeşitli etkinliklerle kutlanacak.
 
DAÜ’den verilen bilgiye göre, DAÜ Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) ile Atatürkçü Düşünce Kulübü organizasyonu ile gerçekleştirilecek etkinlik programı kapsamında, 14 Kasım Salı, saat 10.00’da DAÜ Rektörlüğü zemin katta, “Cumhuriyet’in 40. yılı: 1958’den Cumhuriyet’e Giden Yol” konulu fotoğraf sergisi ve Kıbrıs’a özgü halk oyunları gösterisi yer alacak.
 
DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda saat 11.00’de ise, DAÜ Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ-ATAUM) Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk’ün moderatörlüğünde, KKTC Cumhuriyet Meclisi Eski Başkanı ve Eski Başbakan Hakkı Atun’un konuk olacağı “40. Yıl Paneli” yapılacak..
 
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