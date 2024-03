KKTurkcell,dünyanın en büyük mobil iletişim fuarı Mobile World Congress’e katıldı

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, teknolojinin konuşulduğu Bilim ve Teknoloji Haftası geride kalırken,ekibiyle katıldığı Barcelona’dakidünyanın en büyük ve prestijli teknoloji fuarı Mobile World Congress (MWC) 2024 ile ilgili izlenimlerini aktardı

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ekibiyle birlikte katıldığı, Barcelona’da düzenlenenen büyük mobil iletişim etkinliği olan ve her yıl düzenlenenMobile World Congress (MWC) 2024 ile ilgili izlenimlerini aktardı.GSMA tarafından düzenlenen MWC 2024’e katılan Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir,teknolojinin insan hayatını kolaylaştıracak çözüm ve alternatifler sunduğuna, insanın bu çözümler karşısında hayretler içerisinde kaldığına değindi. Turkcell’in de bu hıza ayak uydurmak için çalıştığını aktaran Küçüközdemir, teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte gidileceksonu olmayan bir yol olduğunu söyledi. KKTC’de eylül ayında 4.5G hizmetini ilk kez Turkcell’le başlattıklarını ifade eden fakat dünyanın 5G hatta 6G’yi konuştuğunu belirtenGenel Müdür Küçüközdemir sözlerine şöyle devam etti:“Kuzey Kıbrıs Turkcell’de müşterilerimizin işlerini kolaylaştıracak pek çok proje üretiyoruz.Dünyanın geldiği noktada bizler de şirket olarak sistemlerimizi ve işlerimizi Endüstri 4.0’e uyumlu şekilde geliştirmeye çalışıyoruz. Böylelikle kurumlarımızın üretim maliyetlerinde düşüş, üretim verimliliğinde artış, sürdürülebilir kaliteli üretim ve kar optimizasyonu sağlanabilecek. Endüstri 4.0 çözümleri,kurumların işlerini hep zirvede tutma hedefi taşıyor.”Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir sektörde öne çıkan bazı konulara da değindi. Küçüközdemir şu an 5G’nin, daha yüksek hızlarla daha düşük gecikme süresi ve daha fazla bağlantı kapasitesi sunduğunu, bunun birçok yeni uygulama ve hizmeti mümkün kılacağını aktardı. Küçüközdemir açıklamasına şöyle devam etti: “Teknoloji dünyasında son zamanlarda nesnelerin interneti (IoT) ve bulut bilişimin yanında yapay zekayı (AI) da sıkça duyar olduk. AI, telekom sektöründe birçok farklı alanda kullanılmaya başladı. Müşterihizmetlerini iyileştirmek, ağ optimizasyonu yapmak ve siber güvenliği geliştirmek için AI'dan yararlanılmaktadır. Barcelona’da gittiğimiz Mobile Word Congress (MWC) 2024 en büyük teknoloji fuarında çok güzel ve ilginç deneyimler edindik. Endüstrinin telekom ile iç içe geçtiği örnekler, yapay zekanın yanında, dijital dönüşüm, veri analitiği, siber güvenlik, elektrikli araçlar, sağlık sektörü ve bulut uygulamaları, AI uygulamaları ile cihazlarda değişen deneyimler, otonom araçlar, akıllı ev çözümleri ve son derece esnek hareket eden robotlar gibi teknolojik yenilikler gibi karşımıza çıktı. Çinli bir operatörün, dilinizin fotoğrafından ve vücudunuzun elektrik analizinden faydalanarak evde sunduğu sağlık çözümleri geleceğin sağlık sektörü için önemli bir yer edinecek gibi duruyor. Yine Japon bir operatör tarafından tat ve koku gibi duyularının şebekeler üzerinden iletilebilmesi,operatörün standında suyun domates çorbası tadına dönüştürülmesi tat duyusunu oluşturan elementlerin tat yazıcısı denilebilecek bir cihaz yardımıyla dünyanın herhangi bir yerinde yeniden üretilebilmesi en ilgimi çeken başlıca örneklerdendi. Teknolojinin her geçen gün artan hızına bir kez daha şahit olurken ülkemizin ve toplumumuzun daha da ileri noktalara gelebilmesi için,merakla dünyadaki gelişmeleri takip edip, ilkleri Turkcell’le sunmaya devam edeceğiz.”Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir 4.5G lansmanında 5G lisansını da aldıklarını ve en geç 2028 yılında devreye alacaklarını aktardı. Bu teknolojinin de hayatımıza pek çok açıdan dokunacağını söyleyen Küçüközdemir, 5G’nin hızlı veri transferleri, sağlık sektörü, güvenlik alanları, otonom araçlar ve oyun deneyimleri gibi alanlarda fark yaratacağını belirtti. MWC’de de bu teknolojiyi deneyimlediklerini aktaran Küçüközdemir 4.5G’nin ardından 5G testlerine başladıklarını ve çok yüksek hızlar gördüklerini vurguladı.