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Jelatini açılmayan ilk iPhone, rekor fiyata satıldı

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Kutusundan hiç çıkmayan, hatta jelatini dahi sökülmeyen 2007 model iPhone, çıkarıldığı açık artırmada rekor fiyata satıldı.

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Jelatini açılmayan ilk iPhone, rekor fiyata satıldı
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'ın 2007 model kutusu açılmamış ve jelatinli olan bu iPhone'u, şimdiye kadar görülmüş en yüksek fiyata alıcı buldu.

LCG Müzayede tarafından açık artırmaya çıkarılan telefon, 158.644 dolarlık bir fiyatla yeni sahibine geçti. Bu miktarla 4 adet Tesla Model 3 veya 200 adet iPhone 14 satın alınabilir.

Bu satış, geçmişte kaydedilen 63.356 dolarlık ve 54.904 dolarlık fiyatları geride bırakarak yeni bir rekora işaret ediyor.

Öte yandan bu iPhone'un, günümüzde kullanılamayacak kadar eski bir model olduğu ve açık artırmayı kazanan kişi tarafından koleksiyon amaçlı satın alındığı kaydedildi.
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