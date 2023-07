Near East Bank mobil uygulamasını yeniledi

Near East Bank, 2023 hedeflerinde "finansal performans ve dijitalleşme süreci” konusunda önemli adımlar atacaklarını duyurmuştu.

Bu adımlardan biri de mobil uygulamasının yenilenmesi oldu. Near East Bank, mobil uygulamasını da yenileyerek, müşteri deneyimini artırma hedefi ile ve yenilenen tasarımıyla bir kez daha iddiasını ortaya koydu.

Yeni Mobil uygulama, hızlı altyapısı ve kullanıcı arayüz tasarımındaki kolaylığı ile müşterilere en hızlı erişimi sağlıyor. Uygulamada öne çıkan yeniliklerin başında biometrik tanım ile parmak izi doğrulama özelliğinin eklenmesi var. Parola ve PIN kimlik doğrulama yöntemlerinde, giriş bilgilerini unutma ya da karıştırma ihtimaline karşı, Biyometrik parmak izi doğrulama ile parmak ucunuzu dokunmatik sensöre basarak yapılan bir işlem olduğundan uygulaması daha kolay.

Near East Bank Mobil Uygulamadaki yeniliklerden bir diğeri de “mobil bildirim ile giriş”. Kullanıcılar için güvenli bir yöntem olan mobil bildirim ile giriş, SMS şifresi yerine cihazınıza gelen bildirimi onaylayarak giriş yapılmasını sağlıyor.

Teknik özelliklerin yanı sıra, kullanıcı ara yüzündeki tasarımı ile de işlem menülerine erişimler kolaylıyor ve para transferi, aylık, haftalık nakit akışı ve kredi kartı harcama analizleri; kredi ve kredi kartı başvurusu yapabilme gibi tüm bankacılık işlemleri tasarımdaki modern yaklaşımı ile kullanıcılara kolay ve hızlı erişim sağlıyor.



Near East Bank Genel Müdür Yardımcısı Timuçin Samancıoğlu, " Sağlam finansal yapımız, teknolojik altyapımız ve nitelikli insan kaynağımızla ülkemizin önemli bankalarından biri olarak, bankacılık sektöründe dijitalleşme konusuna verdiğimiz önemle müşteri deneyiminde fark yaratarak bu sektöre değer katmaya devam edeceğiz. Teknolojinin tüm sektörlerde olduğu gibi bankacılık sektöründe de büyük bir değişim fırsatı yarattığının farkında olarak, tüm kanallarımızda müşterilerimize ortak bir deneyim sunmak için çalışmalarımız devam ediyor. Müşteri ihtiyaçları ve kullanım alışkanlıkları da hızla değiştiğinden, biz de teknoloji ve insan kaynağımıza yaptığımız yatırımla, yeni nesil bankacılık hizmetlerini müşterilerimize bugünden sunuyoruz. Mobil uygulamamızdaki güncellemeler ile müşterilerin bankacılık işlemleri en kısa sürede en kolay şekilde yapabilmelerine olanak sunuyoruz.” dedi.

Near East Bank, müşterilerine dijital bankacılık deneyimini en üst seviyede yaşatmak üzere mobil bankacılık uygulamasını yeniden tasarlayarak dijital dönüşüme de hız kattı. Dijitalleşme süreci kapsamında tüm banka kanallarında da aynı değişimin yaşanacağının altını çizen Near East Bank Genel Müdür Yardımcısı Timuçin Samancıoğlu,

"Sadece mobil bankacılık değil, müşterilerimize temas ettiğimiz tüm noktalarda; şubelerimiz, ATM'lerimiz, Çağrı Merkezimiz ile bankamızın tamamının kapsayan bütünsel bir bakışla diğer kanallarımızda da aynı dönüşümü gerçekleştireceğiz." Şeklinde sözlerini tamamladı.