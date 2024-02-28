İlk şeffaf ekran dizüstü bilgisayarı görücüye çıktı

Dünya Mobil Kongresi’nde dünyanın ilk şeffaf ekranlı dizüstü bilgisayarı tanıtıldı. Lenovo, şeffaf bir microLED ekranla donatılmış dizüstü bilgisayarın, özellikle doktor muayenehaneleri ve oteller gibi alanlarda kullanılabileceğini açıkladı

Teknoloji şirketi Lenovo, İspanya’nın Barcelona kentinde düzenlenen Dünya Mobil Kongresi’nde (WMC) dünyanın ilk şeffaf ekranlı dizüstü bilgisayarını tanıttı. Şirket, bu teknolojinin önümüzdeki 5 yıl içinde hayatımıza girmeye başlayacağını öngörüyor.

ThinkBook Transparent Display Laptop, dünyanın ilk şeffaf microLED ekranına sahip dizüstü bilgisayarı olarak dikkat çekiyor. Ekran, 1000 nit nominal ve 3000 nit maksimum parlaklık sunuyor. Ekranın arkasındakilerin ne yaptığını tamamen görebiliyorsunuz.

Kullanım alanlarına baktığımızda Lenovo, bu şeffaf ekranın doktor muayenehaneleri ve oteller gibi alanlarda kullanılabileceğini öngörüyor. Ayrıca, sisteme dahil edilebilecek bir kamera sayesinde Artırılmış Gerçeklik (AR) uygulamalarının da mümkün olacağı belirtildi.

Şeffaf ekranlı dizüstü bilgisayarın klavyesi dokunmatik projeksiyon olarak tasarlanmış

Dizüstü bilgisayarın dokunmatik projeksiyon klavyesi mevcut. Cihazın klavye bölümü, fiziksel bir klavye yerine tamamen dokunmatik bir projeksiyon olarak tasarlanmış. Bu, özellikle çizim yapmak isteyen kullanıcılar için avantajlı olabilir, ancak dokunma için geri bildirim olmaması kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyebilir.

MicroLED ekranın, OLED ekrandan farkları neler?

OLED ekran teknolojisini temel alan Micro-LED sistemi; incepaneller üretilmesini sağlıyor. Böylece her piksel doğrudan kendini aydınlatıyor ve ek bir aydınlatma mekanizmasına ihtiyaç duyulmuyor. Elbette bu durum da enerji verimliliğini ortaya çıkarıyor; dolayısıyla OLED'le kıyaslandığında çok daha düşük enerji tüketimine sahip ekranlar ortaya çıkıyor. Hatta yapılan araştırmalarda MLED'in OLED'e oranla yüzde 50 seviyesinde daha az enerji harcadığı da bilinenler arasında. Bu da yarı yarıya daha az enerji tüketildiği anlamına geliyor; ki çok önemli bir rakam.

Renk yoğunluğu, renk doygunluğu ve buna benzer hususlarda da MicroLED ekranların OLED ekranlara karşı sunduğu avantaj hayli fazla. Elbette bu yüksek performanslı ekranların mobil cihazlarda kullanılması karşısındaki en önemli engel maliyetlerin hayli yüksek olması. Yine OLED yapısındaki ekranlarla kıyaslanırsa aradaki fark daha net bir şekilde görülebiliyor; zira OLED'e oranla üç ile dört kat daha yüksek fiyata mal oluyor. Ancak seri üretim devreye girdiğinde haliyle bu tip ekranların eskiye oranla çok daha ucuza imal edilmesi söz konusu.