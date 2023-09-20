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Elon Musk'ın beyin çipi şirketi Neuralink onay aldı! İlk insan denemesine başlayacak

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Elon Musk'ın beyin çipi girişimi Neuralink, salı günü yaptığı açıklamada, felçli hastalara yönelik beyin implantının ilk insan denemesi için hasta alımlara başlamak üzere bağımsız bir inceleme kurulundan onay aldığını söyledi.

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Elon Musk'ın beyin çipi şirketi Neuralink onay aldı! İlk insan denemesine başlayacak
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Elon Musk'ın beyin çipi girişimi Neuralink, beyin implantı için insan denemelerine başlamaya hazırlanıyor.

BAĞIMSIZ İNCELEME KURULUNDAN ONAY ALDI

Reuters'ın haberine göre şirket, felçli hastalara yönelik beyin implantının ilk insan denemesi için hasta alımlara başlamak üzere bağımsız bir inceleme kurulundan onay aldığını açıkladı.

Şirket, servikal omurilik yaralanması veya Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) nedeniyle felç geçirenlerin bu çalışmaya katılabileceğini belirtti. Ancak denemeye kaç katılımcının alınacağını açıklamadı. Denemelerin tamamlanması ise yaklaşık altı yıl sürecek.123
Çalışmada, beynin hareket etme kabiliyetini kontrol eden bir bölgesine cerrahi olarak bir beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) implantı yerleştirmek için bir robot kullanılacağını belirten Neuralink, ilk hedeflerinin insanların yalnızca düşüncelerini kullanarak bir bilgisayar imlecini veya klavyeyi kontrol etmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Uzmanlara göre, BCI cihazının insan kullanımı için güvenli olduğu kanıtlansa bile, girişimin bunun için ticari kullanım iznini alması on yıldan fazla sürebilir.


 
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