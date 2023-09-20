Medyada örgütlü birlik ve sendikalar, ifade özgürlüğü için birlikte mücadele kararı aldı

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Basın-Sen, Bay-Sen, KTAMS ve Dev-İş başkan ve temsilcileri Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği binasında bir araya gelerek ifade özgürlüğüne yönelik tehditlere karşı birlikte mücadele etme kararı aldılar

Medyada örgütlü bazı birlik ve sendikalar, ifade özgürlüğüne yönelik tehditlere karşı birlikte mücadele etme kararı aldıklarını açıkladı.

Bu amaçla bugün Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Basın-Sen, Bay-Sen, KTAMS ve Dev-İş başkan ve temsilcileri Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği binasında bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu ve komite kurma kararı aldı.

Örgütlerin açıklamasında, “Son dönemlerde siyasi erk tarafından hayata geçirilmeye çalışılan tehditkar politika ve tavırlar, gerek yazılı, gerek sözlü, gerekse sosyal medyada eleştirel ifadeler kullanan gazeteciler ile birlikte toplumun tüm kesimlerini tehdit eder hale gelmiştir” denildi.

İfade özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik açılan ceza davaları karşısında örgütlerin dimdik ayakta durma kararı aldığı ve bundan sonraki süreçte mücadeleyi artırmak için komite kurama kararı aldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Ceza davalarıyla toplumun susturulmak istenmesine karşı toplumsal muhalefet oluşturmak için her türlü adımı atmakta kararlılıklarını ortaya koyan örgütler, oluşturulan komite ile zaman kaybetmeden eylemlilik sürecini başlatma yönünde net bir duruş sergilemiştir.

Örgütler, yazılan yazılar ve söylenen sözlere karşı açılabilecek davaların ceza davaları yerine hukuk davası olması noktasından hareketle mücadeleyi genişletme kararlılığını ortaya koydu.

Unutulmamalıdır ki ifade özgürlüğüne sahip olmayan toplumlar anti demokratik ve gerici düşünce yapısıyla yönetilmeye mahkum olurlar.”

