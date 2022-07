Ankara Kahveciler Odası Başkanı İsa Güven, "Çaykur'un çaya yaptığı yüzde 43'lük son zam sonrası esnaf perişan oldu. Bir bardak çay içen, ikinciyi içemiyor" dedi. Güven, "Günde 100 çay satıyorsam bu 20 çaya düştü" diye konuştu



Türkiye’de kahveci esnafı 3 liraya bile zor çay satar oldu.

Ankara Kahveciler Odası Başkanı İsa Güven, zamların adeta yağmur gibi yağdığını, her geçen gün gelen zamlar nedeniyle kahveci esnafının evine ekmek parası götüremediğini dile getirdi.

Güven, “Yazıktır, günahtır. İş yerlerimiz gün geçtikçe kapanıyor” dedi.

Güven'in açıklamaları şöyle:

“Çaya son gelen yüzde 43 zamla kahveci esnafı gerçekten perişan oldu. Zam üstüne zam yağmuru yiyoruz. Geçen sene 1 kilo şeker alıyorduk 6 liraya bu sene 25 lira. Bir kilo çay 35 liraydı. Bu sene 70 lira. Yüzde 100 zam yiyoruz. Bir kilo Nescafe 150 lira. Türk kahvesi aynı şekilde 150 lira. 5 liraya alıyorduk yüz gramını şimdi 20 lira.

Bizim kahveci esnafının oyun oynattığı kâğıtlar geçen sene kolisi 50 liraydı. Bu sene 125 lira. Yüzde 200 zam. Geçen sene 120 liraya aldığımız tüp bu sene 325 lira. Geçen sene almış olduğunuz tavla ve okeyler 150 liraydı, 300 liraya çıktı. Her geçen gün zam gele gele kahveci esnafı evine ekmek parası götüremiyor, zor durumda.

Ankara'nın en işlek yeri Kızılay'da yıllarca Kıraathane işleten Atilla Yaylagül ise, “3 lirayla 4 lirayla bu kahvecilik işi yürümez. Kiralar belli. Ben ufak bir esnaf olarak, işletmeci olarak söylüyorum. Bir çay içen, ikinciyi içemiyor. Günde 100 çay satıyorsam bu 20 çaya, 30 çaya düştü” dedi.

‘3 LİRALIK BİLE ZORLUYOR İNSANLARI’

Yaylagül, “Fakat bu zamlara bir dur deme şansımız yok. Herkes konuşuyor. Söz de var ama eylemde hiçbir şey yok. Hiçbir hareket yok” dedi.

“Bir kafede çay 20 lira… Bir öğrenci nasıl içecek bunu” diyen Yaylagül, “Biz ufak işletmeci olarak 3 liraya çay veriyoruz. Onda bile zorlanıyor insanlar. Kahveci esnafını görüyoruz etrafımızda günden güne kapatıyor. Çünkü eve ekmek götüremiyor. Özellikle Cumhurbaşkanımızın buna bir el atması lazım” diye konuştu.

ÇAYKUR DEV ZAM YAPTI, BİZ YÜZDE 10 BİLE YAPAMADIK

Üniversite mezunu, 25 yıldır orta ve üst düzey yöneticilik yapan, 1971’den beri de baba mesleği olan kıraathaneyi, babasının vefatından sonra işleten Yelda Özen, “Biz çayı 4.50 liradan 5 liraya çıkarırken müşterilerimiz isyan etti. O hafta Çaykur yüzde 43 zam açıkladı. Biz yüzde 10 zam bile yapamıyoruz artık. Çünkü insanların da alım gücü yok. İnsanlarda artık inanın bıktılar. Yol parası bile sorun olmaya başladı” dedi.

Özen, şunları söyledi:

“Artan maliyetler belimizi bükmeye başladı. Çok iyi biliyorum. 2019 senesinde 16 lira olan bir kilo çay, şu an 46 lira, 47 lira. Ama ben üç katı artışı yapamadım. O zaman ben çayı 3.50 liraya satıyordum. Şimdi 5 liraya satıyorum.

‘OTURULACAK SANDALYE BULUNAMAZDI’

Şeker deseniz anormal pahalandı. Elektrik deseniz, ısıtma deseniz her şey yükseldi. 250 kişi de gelse 5 kişi de gelse ısıtma yakılıyor. Bunlar bizim maliyetlerimizi arttırdı. Eskiden burada oturacak bir sandalye bulamazdınız. Hala kendinize gelemedik ve inanın bizim gerçekten teşvike şimdi ihtiyacımız var. Veya bu sektörü komple kapatacağız.”