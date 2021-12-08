banner583
banner753
Trodos'a yılın ilk karı düştü
Trodos'a yılın ilk karı düştü
18 0
Ayçiçek yağı, gram altınla yarışıyor
Ayçiçek yağı, gram altınla yarışıyor
84 0
 
KKTC’nin yakıt ithalatı %108’lik artışla ikiye katlandı
KKTC’nin yakıt ithalatı %108’lik artışla ikiye katlandı
28 0
Cimnastikçiler ödüllerini aldılar
Cimnastikçiler ödüllerini aldılar
31 0
Bilboard ışıkları zor anlar yaşatıyor
Bilboard ışıkları zor anlar yaşatıyor
49 0
74 0
16 0
banner661
banner726

Yüzücüler, Trabzon’da yarışacaklar

banner476

banner714
Yüzücüler, Trabzon’da yarışacaklar
banner721
Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu yüzücüleri, Türkiye Yüzme Federasyonu'nun 10 – 12 Aralık 2021 tarihlerinde Trabzon'da düzenleyeceği 11 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Final Müsabakasında yarışacaklar.
YüzücülerMasal Sarıca ve Melis Elif İmil, antrenörleri Can Nazlı ve BuğçeBuba eşliğinde Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonunu, Trabzon'da temsil edecekler.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.