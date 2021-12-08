Yüzücüler, Trabzon’da yarışacaklar

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu yüzücüleri, Türkiye Yüzme Federasyonu'nun 10 – 12 Aralık 2021 tarihlerinde Trabzon'da düzenleyeceği 11 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Final Müsabakasında yarışacaklar.
YüzücülerMasal Sarıca ve Melis Elif İmil, antrenörleri Can Nazlı ve BuğçeBuba eşliğinde Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonunu, Trabzon'da temsil edecekler.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.