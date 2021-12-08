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Hüseyin Çoban Turnuvası ödülleri verildi

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Hüseyin Çoban Turnuvası ödülleri verildi
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KKTC Avcılık Federasyonu tarafından 17 Ekim 2021 tarihinde Gönyeli Poligonunda yapılan “Hüseyin Çoban Sporting Anı Turnuvasının” ödül töreni düzenlendi.
KKTC Avcılık Federasyonu lokalinde gerçekleştirilen ödül töreninde yarışmada dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.
Hüseyin Çoban Sporting Anı Turnuvasındatakımlarda ve kategorilerde ödül alanlar şöyle sıralandı;
1. İskele Avcılık Atıcılık Birliği
2. Genç Lapta Avcılık Atıcılık Birliği
3. Yeniceköy Avcılık Atıcılık Birliği
Veteran Avcı;
1. Mustafa Margili
Avcı;
1. Hasan Çekirge
2. Erdi Günözger
3. Fuat Akansu
Genç Avcı;
1. Ali Biçeroğlu
Yıldız Avcı;
1. Necdet Abbasoğlu
2. Erkan Yolaç
 
 
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