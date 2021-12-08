Hüseyin Çoban Turnuvası ödülleri verildi

KKTC Avcılık Federasyonu tarafından 17 Ekim 2021 tarihinde Gönyeli Poligonunda yapılan “Hüseyin Çoban Sporting Anı Turnuvasının” ödül töreni düzenlendi.

KKTC Avcılık Federasyonu lokalinde gerçekleştirilen ödül töreninde yarışmada dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Hüseyin Çoban Sporting Anı Turnuvasındatakımlarda ve kategorilerde ödül alanlar şöyle sıralandı;

1. İskele Avcılık Atıcılık Birliği

2. Genç Lapta Avcılık Atıcılık Birliği

3. Yeniceköy Avcılık Atıcılık Birliği

Veteran Avcı;

1. Mustafa Margili

Avcı;

1. Hasan Çekirge

2. Erdi Günözger

3. Fuat Akansu

Genç Avcı;

1. Ali Biçeroğlu

Yıldız Avcı;

1. Necdet Abbasoğlu

2. Erkan Yolaç



