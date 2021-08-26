Yıldırım Avcılık ve Atıcılık Birliği sezonu anı turnuvasıyla açıyor

Mesarya bölgesi köylerinden Yıldırım köyünün faal birliği Yıldırım Avcılık ve Atıcılık Birliği bu yılki ilk organizasyonunu cumartesi gerçekleştiriyor.

Üyelerle kaynaşma ve yeni av sezonu öncesinde avcıların heyecanını artırmak amacıyla Cumartesi günü saat 10.00-15.00 saatleri arasında atıcılık turnuvası gerçekleştirecek olan Yıldırım Avcılık ve Atıcılık Birliği, uzun zaman önce hayatını kaybeden av meraklısı Orbay Akıntuğ anısına bu ilk turnuvayı yapma kararı aldı.

İskele Atıcılık Poligonunda gerçekleştirilecek olan turnuvaya tüm avcı ve atıcılar davet edildi.

