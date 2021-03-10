Yiğit: Başarılı sporculara destek verilmeli

Badminton Federasyonu, olimpiyatlara ilk katılan Türkiyeli milli badmintoncu olan Neslihan Yiğit'i, sporcularıyla buluşturdu. Neslihan Yiğit, konuşmasında “Kıbrıs’ta sporculara desteğin verilmesi halinde sporcuların daha başarılı olacağı bilinmelidir.” ifadelerini kullandı

Badminton Federasyonu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününe özel olarak, olimpiyatlara ilk katılan Türkiyeli badmintoncu olan Neslihan Yiğit'i, sporcularıyla buluşturdu.

9 Mart’tasaat 18.30’da zoom programı üzerinden online olarak başlayan ve ülkemiz sporcularının yanında yurt dışından izleyiciler, antrenör, basın ve Badminton Federasyonu yönetim kurulunun da takip ettiği organizasyon saat 19.30’da sona erdi. Recep Kaya'nın moderatörlüğünü yaptığı organizasyon, başkan Fırat Deniz'in açılış konuşması ile başladı.

Kadınlar Günü dolayısıyla başarıları disiplini saygısı ile bilinen Neslihan Yiğit’i konuk etmenin mutluluğu içerisinde olduklarını belirten Deniz, kadınların istedikten sonra neler başarabileceğinin bir örneği olan Neslihan Yiğit'in tecrübelerini sporcularımıza aktarmasının önemli olduğunu söyledi.

Moderatörün Neslihan Yiğit hakkında verdiği kısa bilgiden sonra söz alan Neslihan böyle anlamlı bir günde bu organizasyona katılmaktan dolayı onur duyduğunu, sporcularla karşılıklı sohbet edeceği için mutlu olduğunu söyledi. Yiğit başta Badminton Federasyonu başkanı Fırat Deniz'e ve yönetim kuruluna bu organizasyonu düzenlediği için teşekkür etti. 1 saat boyunca sporcu gençlerin sorularını tüm içtenliği ile cevaplayan Neslihan Yiğit ve gençler keyifli dakikalar geçirdiler.

Basından ve antrenörlerden de soru cevaplayan Neslihan, bir sporcunun en çok hangi ülkeyi beğeniyorsunuz sorusu üzerine Kıbrıs' a iki kez gediğini ve Kıbrıs'ı çok beğendiğini söylemesi üzerine başkan Deniz, ne zaman isterse Neslihan'ı, Kıbrıs’ta konuk edebileceklerini belirtti.

Spor program yapımcısı Yeşim Tuncel, birçok uluslararası turnuvaya katılan Neslihan Yiğit'in ne gibi destekler aldığıve tanıdığı iki sporcumuz Eren ve Seymen gibi başarılı sporcuların daha başarılı olabilmeleri için Kıbrıs’ta neler yapılmalı sorularına yanıt veren Neslihan Yiğit, Türkiye’de devletin sporculara hem eğitim hem de finansal açıdan çok büyük destekler sağladığını belirtti. Neslihan, Kıbrıs’ta da bu desteğin verilmesi halinde sporcuların daha başarılı olması ve yetişmesinin gerçekleşeceğinin bilinmesi gerektiğinin altını çizdi.

Katılımcı sayısının fazla olduğu organizasyonun sonunda çok mutlu olduğunu belirten Neslihan Yiğit'e başkan Deniz ve sporcular, Cumartesi günü İngiltere’de düzenlenecek olan prestijliuluslararası turnuvada başarılar dilediler.”



