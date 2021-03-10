Kaymaklı masa tenisinde erkek takımı kurdu

Küçük Kaymaklı masa tenisinde kadın takımından sonra erkek takımını da oluştururken, takımda Zekai Soyadlı ve Fadıl Olguner yer alacak

Yusuf KARAYUSUFOĞLU

Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu’nun Aralık 1979’da liglerini oluşturan takımlardan biri olan Küçük Kaymaklı,daha sonra federasyondan ayrılmıştı.

Futbola pandemi nedeniyle ara verilmesinden sonra Küçük Kaymaklı,2020 – 21 sezonu masa tenisinde kadın takımını oluşturmuştu. Hurey Cambaz, Elif Töre ve Begüm Tekakpınar’dan oluşan Küçük Kaymaklı, kadınlar liginde iddialı olacak.

Küçük Kaymaklı, Pazartesi günü de erkek takımını oluşturdu. Zekai Soyadlı ve Fadıl Olguner’den oluşan takım dün ilk antrenmanını Masa Tenisi Federasyonu salonunda, Küçük Kaymaklı kadın takımının antrenör sporcusu Hurey Cambaz ile birlikte gerçekleştirdi.



