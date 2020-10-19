Uzun aradan sonra tekrar spora dönmek

Süleyman Halilibrahim, uzun aradan sonra tekrar spora dönme konusunda açıklamalarda ve tavsiyelerde bulundu

Vücut geliştirme sporcusu ve antrenörü Süleyman Halilibrahim, uzun aradan sonra tekrar spora dönme konusunda açıklamalarda ve tavsiyelerde bulundu.Süleyman Halilibrahim’in açıklamaları şöyle:“Sağlıklı bir yaşam için spor yapmanın önemi büyük. Ancak, bazı sebeplerden dolayı birkaç hafta spora ara verildikten sonra, tekrar başlamadan önce oluşabilecek sorunları bilmelisiniz. Bilinçsizce başlanan spor, vücudunuza yarardan çok zarar getirebilir.Bu yüzden dikkat etmemiz gereken bazı noktalar şu şekildedir;Spora uzun aradan sonra geri dönen biri, süreci çabuk atlatmak için yanlış stratejiler belirleyebilir. Eski ağırlıklarına, eski fiziğine dönmek için gereken zamandan daha az bir zamanda kendini zorlayabilir. Acele eder. Bu sadece sakatlık riskini ve yorgunluğu arttırır.Hangi sporu yaparsanız yapın ondan üç haftadan fazla uzak kaldıysanız mutlaka bir adaptasyon programı uygulayın. Adım adım yavaş yavaş yüklenmeleri artırın. Örneğin;En son kaldırdığınız ağırlığın %60 – %70’i ile.Yüksek nabızda bir antrenman yapıyorsanız nabız aralığını düşürüp,10 km koşuyorsanız düşük tempoda 5-6 km ile,Bir haftada 8 idman yapıyorsanız bunu 4 yapıp ,5 raunt torbada çalışmak yerine düşük eforla 2-3 rauntla başlayabilirsiniz.Hangi spor branşı olursa olsun ara verdikten sonra tekrar başlamadığınız noktada hedeflerinizi belirlemeniz sizin için olmazsa olmazlar arasında yer almalıdır.Bu noktada sizi çalıştıran antrenörünüz ile görüşüp ortak bir hedef belirlemeniz bu süreci kolayca atlamanıza yardımcı olacaktır.Vücudunuzu adapte etmek için orta eforda tüm vücudunuzu çalıştırarak başlayın. Yaptığınız spora göre ağırlık kaldırmak için de esneklik için de geçerlidir. Bölgesel çalışmalarla başlamak aynı kasa haftada belki de bir kez zaman ayırmak ve adaptasyon sürecini uzatmak anlamına gelecektir.Doğal olarak belli bir dinlenme sürecinin ardından kaslarımızda oluşabilecek laktik asit oranı normalden yüksek seviyelere ulaşabilir. Bu süreç sporcu tarafından beklenen bir durum olmalıdır. Planlı ve kademeli bir antrenman temposunun ardından bu ağrılarda ciddi azalma olacaktır.Takım sporlarında (futbol, basketbol) antrenörünüzün dediklerine bire bir uymaya çalışın. Bireysel sporlarda, örneğin vücut geliştirme-fitnesste ise gerekirse profesyonel danışmanlık almanız sağlığınızı koruma ve sakatların önlenmesi açısından sizin faydanıza olacaktır.Sonuç olarak birçok nedenden dolayı hangi spor branşı olursa olsun ara verildikten sonra adaptasyon sürecini iyi değerlendirmek gerekir. Kas hafızamız bu süreçte en büyük destekçilerimizden biri olacağını unutmayın.Sporla Kalın Sağlığınızı Koruyun