Satrançta hamleleri emektarlar yapacak

KKSF),Emektarlar Satranç Şampiyonası organize etti. Turnuvaya katılım ücretsiz olacak.31 Ekim – 01 Kasım tarihlerinde yapılacak olan 2020 Emektarlar Satranç Şampiyonasına KKTC vatandaşı olup KKSF lisansına sahip 50 yaş ve üstü sporcular katılabilecekler.katılımcılara Pazar günü ücretsiz öğle yemeği de ikram edecektir. 2020 Emektarlar Satranç Şampiyonasına son başvuru tarihi 29 Ekim 2020,Perşembe günü olacak.