Sertoğlu: Kıbrıslı Türk gencin böyle esere katkı koyması önemli

Hasan Sertoğlu, Hamit Sakallı’nın çevirisini yaptığı kitap konuşunda yaptığı açıklamada “Kıbrıslı Türk bir gencin böyle bir esere katkı koyması önemlidir. Hamit Sakallı’yıtebrik ederim.” ifadelerini kullandı

Tribün Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni, spor yazarı Hamit Sakallı, Türkçe çevirisini yaptığı ve Türkiye’nin köklü kulüplerinden Altay Spor Kulübü’nün eseri olan “1890-1922 Arası İzmir’de Faaliyet Gösteren Rum Spor Kulüpleri” kitabını Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu’na takdim etti.

Sakallı, Sertoğlu’na gerçekleştirdiği ziyarette kitabın içeriğinden söz ederken kitabın özellikle futbol tarihini sevenler tarafından çok ilgi çekici bulunduğunu söyledi.

Sertoğlu: “Kıbrıslı Türk bir gencin böyle bir esere katkı koyması önemli”

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ise kitabın hediye edilmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirterek Hamit Sakallı’ya teşekkür etti.

Kendisinin özellikle spor kitaplarını çok sevdiğini ve zaman bulduğunda bu tarz kitapları okuduğunu ifade ederek, Kıbrıslı Türk bir gencin böylesi bir esere katkı koymasının önemli olduğunu söyledi. Sertoğlu görüşme sonunda Hamit Sakallı’ya başarılar diledi.”

Andreas Baltas’ın yazdığı kitapta, akademisyen Ozan Yücesoy editörlük yaptı. Yeni sezonda Türkiye Süper Ligi’nde mücadele edecek olan Altay Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren Altay Spor Eğitim Vakfının (ASEV) oluşturduğu Altay Tarih Araştırma Merkezi’nin (ATAM) ilk eseri olan kitap, Altay Spor Kulübü kurulmadan önceki tarihten başlayarak Altay’ın kuruluşuna kadarki süreçte İzmir’deki sportif faaliyetleri, denizin karşı yakasının bakış açısıyla ortaya koyuyor.

Avukat Cihangir Marmara’nın başkanlığını yaptığı Altay Tarih Araştırma Merkezi, Hamit Sakallı’nın ismini ön kapakta kullandı.

