Topcan Salonuna yeni düzenleme

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu yeniden düzenlendi.

Salonun kürsü bölümüne 2019 – 2020 sezonunda Süper Lig ve 1. Lig'de yer alan ve BTM 1. Lig'den 1. Lig'e yükselen takımların logoları ile KTFF logosu tasarımı eklendi.

Salonun arka bölümüne ise Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun kurucu başkanı Ahmed Sami Topcan'ın fotoğrafı yerleştirildi.

