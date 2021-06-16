Tatar’dan, St. Hilarion’da parkur müsabakasına destek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu ve beraberindekileri kabul ederek görüşürken, St. Hilarion’da dünyaya “Biz buradayız, biz de varız.” mesajı vermek için düzenlenecek parkur müsabakasına destek belirtti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu ve beraberindekileri kabul ederek görüştü. Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’de olacak olması nedeniyle Cumartesi düzenlenecek olan etkinliğe katılamayacak.

Sapsızoğlu: Hiçbir çocuğa ayrım yapılmaz

Kabulde, KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu, St. Hilarion Kalesi’nde yapılması planlanan ancak Kıbrıslı Rumların girişimleri sonucunda Cercle / Kölsch konserinin ertelenmesine tepki göstermek için St. Hilarion Kalesi’nde parkur müsabakası düzenleyeceklerini belirterek, “Bu sayede dünyaya biz burdayız biz de varız mesajını vermeyi hedeflemekteyiz” dedi. Sapsızoğlu, her türlü engellemeleri ve ambargoları kınamak adına farkındalık yaratarak dünyaya mesaj verdiklerini söyledi.

"Çocuk Hakları, bütün çocuklar içindir. Doğum yerleri, konuştukları dil ne olursa olsun fark etmez. Hiçbir çocuğa ayrım yapılmaz" diyen Sapsızoğlu, sporun farklı uluslar ve bireyler arasında evrensel bir dili ve iletişimi sağlayarak tüm dünyada barış ve kardeşliğin oluşmasına hizmet ettiğini kaydetti ve “Biz de bundan yola çıkarak sporun ortak dilini kullanmayı hedeflemekteyiz” dedi.

Sapsızoğlu, Cumhurbaşkanı Tatar’a yoğun temposu içerisinde kendilerine zaman ayırıp projelerine verdiği destek için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar: Parkur müsabakasına destek veriyorum

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk gençlerine özellikle spor alanında uygulanan haksız ambargolara ve kısıtlamalara değinerek, yabancılarla yaptığı tüm temaslarda bunu dile getirmeye ve Kıbrıs Türk halkının ayrı bir devlet olarak var olduğu mesajını dünyaya haykırmaya devam edeceklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, konserin yapılmaması için Kıbrıslı Rumların yaptığı girişimleri kınayarak, federasyonun düzenleyeceği parkur müsabakasına destek belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, haksız ambargolara ve tüm engellemelere rağmen KKTC’nin var olduğunu ve ülkemizi uluslararası müsabakalarda başarıyla temsil eden genç sporcularımızın olduğunu görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

