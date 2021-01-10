Tatar'dan, Yenicami'ye ziyaret

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Pazar gününü, bir dönem kulüp başkanlığını yürüttüğü Yenicami Ağdelen Spor Kulübünü ziyaret ederek değerlendirdi.

Kulüp lokalinde bulunan eski dostları ile görüşen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, futboldan, Kıbrıs sorununa kadar birçok konuda kulüp üyeleri ile sohbet ederken, kendisine sorulan sorularla da vatandaşları bilgilendirdi.