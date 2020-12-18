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" Klasik kültürü yaygınlaşmalı"

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Ersin Tatar, Burçin Aliusta başkanlığındaki KTKOD heyetini kabulünde yaptığı açıklamada “Devletin olanakları çerçevesinde klasik otomobil kültürünün yaygınlaşması için gerekli desteği vermeye hazırım.” ifadelerini kullandı

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" Klasik kültürü yaygınlaşmalı"
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD) Başkanı Burçin Aliusta ve yönetim kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.
Kabulde gerçekleştirdiği konuşmada, Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin faaliyetlerini yakından takip ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, derneğin özverili çalışmalarla önemli faaliyetlerde bulunduğunu kaydetti.
Ülkenin tanıtımına, spor ve kültürüne dernek tarafından önemli katkılar yapıldığını kaydederek bundan duyduğu memnuniyeti ifade eden Cumhurbaşkanı, dernek yönetimini ve üyelerini çalışmaları nedeniyle tebrik etti.
Kıbrıs Türk Halkı’na uygulanan haksız ambargolara rağmen Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği gibi sivil toplum örgütlerinin önemli başarılara imza attığın kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, devletin olanakları çerçevesinde klasik otomobil kültürünün yaygınlaşması için gerekli desteği vermeye hazır olduklarını dile getirdi.
Pandemiye rağmen Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin etkinlikler düzenleyerek hayatın daha güzel olması için uğraş verdiğinin altını çizerek Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği yönetim ve üyelerini tebrik ederek teşekkürlerini iletti.
 
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