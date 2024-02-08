Tahsin’den Omonia’yla profesyonel sözleşme

Güney Kıbrıs’taki Omonia Futbol Akademisi’nden yetişen ve çeşitli yaş gruplarında yeşil beyazlı formayı giyen Tahsin Özler, 2027 yılına kadar kulübüyle profesyonel ile sözleşme imzaladı

Güney Kıbrıs’taki Omonia Futbol Akademisi’nden yetişen ve çeşitli yaş gruplarında yeşil beyazlı formayı giyen Tahsin Özler, kulübüyle profesyonel sözleşme imzaladı.

2023 – 2024 sezonuna Omonia U19 Takımı’nda başlayan Tahsin Özler, ilerleyen süreçte Omonia A Takımı ile antrenmanlara başlarken, Omonia A Takımı kadrosunda da yer almaya ve hazırlık maçlarında süre almaya başladı.

Geçtiğimiz haftalarda ilk kez bir resmi maçta Omonia A Takımı ile maça çıkan ve tarihi bir başarıya imza atan Tahsin Özler, 2027 yılına kadar Yoncalar ile sözleşme imzaladı.

Yapılan sözleşmeyle ilgili Omonia Kulübü resmi web sayfasından şu paylaşım yapıldı:

"18 yaşındaki (28.01.2006) Tahsin Özler'in takımımızla ilk profesyonel sözleşmesini imzaladığını bildiririz.

Sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Özler hücum hattının sonlarında mücadele ediyor. OMONIA Akademisi'ne Ekim 2017'de 11 yaşındayken katıldı. U19 takımına kadar tüm yaş gruplarında forma giyen oyuncu, bu sezon bu sezon 12 maçta forma giydi (10 ilk beş ve 2 yedek), 983 dakika oynadı ve 7 gol kaydetti!

OMONIA'nın ilk takımıyla ilk maçına ENY Digeni Ypsonas'a karşı oynanan kupa maçında 31 dakika forma giydi.

Tahsin Özler'i ilk profesyonel sözleşmesinden dolayı tebrik ediyor, hayallerindeki kariyere kavuşmasını diliyoruz!

