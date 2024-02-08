Ötüken, Ergün abisine ağlıyor

İskele bölgesinin hızla büyüyen yerleşim yerlerinden olan Ötüken bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Ötüken sakini Ormancıoğlu ailesinin çınarlarından Ergün Ormancıoğlu bugün vefat etti.
Ormancıoğlu'nun cenazesi yarın Ötüken Camis'nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Ötüken Mezarlığı'na defnedilecek.
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